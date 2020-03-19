فيديوجراف| الحل البديل للوقاية من كورونا بعد نقص المطهرات





بعد انتشارالمعروف باسم كورونا فى جميع أنحاء البلاد والذى تسبب فى موت الآلاف، وسبب حالة ذعر وهلع لدى الأفراد بمجرد سماع اسمه، والخوف من عدم السيطرة على انتشار العدوى.