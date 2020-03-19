فيديوجراف| الحل البديل للوقاية من كورونا بعد نقص المطهرات

بعد انتشار فيروس "كوفيد-19" المعروف باسم كورونا فى جميع أنحاء البلاد والذى تسبب فى موت الآلاف، وسبب حالة ذعر وهلع لدى الأفراد بمجرد سماع اسمه، والخوف من عدم السيطرة على انتشار العدوى.
ظهرت أزمة نقص المطهرات فى الصيدليات والمحلات التجارية وارتفاع أسعارها مما تسبب فى حالة من الاستياء لدى المواطنين، وأزمة نقص المطهرات لم تظهر فى مصر وحدها بل ظهرت فى جميع البلاد.
من
الصيدليات والمحال التجارية.
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وانتشر فيروس كورونا المستجد فى البلدان التى مناخها بارد ورطب بشكل كبير، لأن الفيروس يعيش وينتشر فى المناخ البارد والرطب.
ناشدت منظمة الصحة العالمية باتباع الإجراءات الاحترازية أينما يعيشون ونصحت بالطرق البديلة فى حال نفاذ المطهرات
من
الصيدليات والمحال التجارية.
فيديوجراف.. كيف يعود المصريون بالخارج
قبل تطبيق تعليق الطيران
فيديوجراف.. هكذا يصافح زعماء العالم
في زمن كورونا
فيديوجراف| كيف سيتلقى الطلاب دروسهم
فى المنزل.. وزير التعلم يجيب
ولمعرفة الطرق البديلة فى حال نفاذ المطهرات التى أشادت بها منظمة الصحة العالمية تابعوا الفيديوجراف التالى.