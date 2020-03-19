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فيديو جراف

فيديوجراف| الحل البديل للوقاية من كورونا بعد نقص المطهرات

الخميس 19/مارس/2020 - 09:00 ص
الوقاية من كورونا
الوقاية من كورونا
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ايمان عبداللطيف
بعد انتشار فيروس "كوفيد-19" المعروف باسم كورونا فى جميع أنحاء البلاد والذى تسبب فى موت الآلاف، وسبب حالة ذعر وهلع لدى الأفراد بمجرد سماع اسمه، والخوف من عدم السيطرة على انتشار العدوى.

ظهرت أزمة نقص المطهرات فى الصيدليات والمحلات التجارية وارتفاع أسعارها مما تسبب فى حالة من الاستياء لدى المواطنين، وأزمة نقص المطهرات لم تظهر فى مصر وحدها بل ظهرت فى جميع البلاد.

وانتشر فيروس كورونا المستجد فى البلدان التى مناخها بارد ورطب بشكل كبير، لأن الفيروس يعيش وينتشر فى المناخ البارد والرطب.

ناشدت منظمة الصحة العالمية باتباع الإجراءات الاحترازية أينما يعيشون ونصحت بالطرق البديلة فى حال نفاذ المطهرات

من الصيدليات والمحال التجارية.


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ولمعرفة الطرق البديلة فى حال نفاذ المطهرات التى أشادت بها منظمة الصحة العالمية تابعوا الفيديوجراف التالى.



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