فيديوجراف.. إيطاليا تحت حصار فيروس كورونا

وصلت عدد الوفيات في إيطاليا حتى الآن إلى 3 آلاف جراء هذا الوباء، في حصيلة تقارب تلك التي سجلت في الصين (أكثر من 3200 وفاة) وظهر فيروس "كوفيد-19"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.



