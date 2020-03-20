فيديوجراف.. إيطاليا تحت حصار فيروس كورونا

سجلت إيطاليا أسوأ حصيلة إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد بنسبة تقترب من الصين التي تعتبر بؤرة الوباء.
وصلت عدد الوفيات في إيطاليا حتى الآن إلى 3 آلاف جراء هذا الوباء، في حصيلة تقارب تلك التي سجلت في الصين (أكثر من 3200 وفاة) وظهر فيروس "كوفيد-19"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
أما بالنسبة للإصابات، فقد سجلت أجهزة الصحة الإيطالية 4207 إصابات جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، وهو رقم لم يسجل أيضا من قبل.
اتخذت السلطات الايطالية العديد من الإجراءات الاحترازية للسيطرة على الفيروس القاتل ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.