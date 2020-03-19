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فيديوجراف.. أطعمة وأعشاب تحصنك ضد كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 02:13 م
أطعمة وأعشاب تحصنك
أطعمة وأعشاب تحصنك ضد كورونا
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أسماء عبد الحفيظ - إعداد: ايمان عبداللطيف
تسبب فيروس كورونا المستجد بعد أن انتشر في جميع أنحاء البلاد، فى حالة ذعر بين المصريين والعالم بأكمله والذي أزهق حياة العديد من الناس، وجعل الجميع يحاولون اتباع طرق الوقاية الكافية لمحاربة هذا الفيروس.

وناشدت منظمة الصحة العالمية المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية، ونصحت بالمواظبة على غسيل اليد دائمًا لعدم نقل العدوى بعد العطس.

وهناك أطعمة وأعشاب تساعد فى محاربة فيروس كورونا المستجد، والتى تقوم برفع جهاز المناعة ضد الفيروس القاتل مثل الكمون الذي يساعد على الهضم وطرد الغازات، وحبة البركة التي تقوّي جهاز المناعة ضد الفيروسات والجراثيم.


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ولمزيد من التفاصيل حول الأطعمة والأعشاب التى تحفز جهاز المناعة لمحاربة فيروس كورونا القاتل، تابع الفيديوجراف التالى.

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