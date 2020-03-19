فيديوجراف.. أطعمة وأعشاب تحصنك ضد كورونا

حالة ذعر بين المصريين والعالم بأكمله و

الذي أزهق حياة العديد من الناس،

وجعل الجميع يحاولون اتباع طرق الوقاية الكافية

لمحاربة هذا الفيروس.





منظمة الصحة العالمية المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية، ونصحت بالمواظبة على غسيل اليد دائمًا لعدم نقل العدوى بعد العطس. وناشدتالمواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية، ونصحت بالمواظبة على غسيل اليد دائمًا لعدم نقل العدوى بعد العطس.





تسبببعد أن انتشر في جميع أنحاء البلاد، فى