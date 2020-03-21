لحماية عملائها من كورونا.. اِعرف منافذ الدفع الالكترونى لشركة مصر لتأمنيات الحياة

أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة احدى شركات مصر القابضة للتامين، التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، عن اتاحة استخدام كافة التطبيقات الرقمية وقنوات الدفع الإلكتروني المتاحة بالفعل لعملائها للحصول على الخدمات التأمينية المختلفة وكذلك سداد الأقساط المستحقة وذلك عبر شبكة كبيرة من قنوات الدفع الإلكترونى، وذلك حرصًا من شركة مصر لتأمينات الحيلة على سلامة وراحة عملائها وتنفيذًا للإجراءات الوقائية الموصى بها من وزارة الصحة لتقليل الاتصالات الشخصية بقدر الإمكان وتخفيض التعاملات النقدية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وحددت الشركة قنوات الدفع الالكترونى من خلال :

الموقع الرسمي misrlife.com وتطبيق الهاتف المحمول Mobile App لشركة مصر لتأمينات الحياة.





من خلال منافذ فوري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمنتشرة في فروع الشركة.





من خلال المحافظ البنكية Mobile wallets.





من خلال خدمات فوري المتاحة على ماكينات الصراف الآلي ATM للبنك الأهلي المصري.





ومن جانبه قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين: إن شركة القابضة للتأمين وشركاتها على اتباع كافة سبل الوقاية وحماية شركائها سواء عملائها أو موظفيها من كافة الأمراض والحد من انتشارها لذا تقوم شركات مصر القابضة للتأمين بحث عملائها على التعامل من خلال طرق الدفع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية في الحصول على الخدمات التأمينية المختلفة وسداد الأقساط التأمينية ومعرفة كل ما هو جديد فيما يتعلق بخدمات الشركات".





ومن جانبه، صرح أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة: "أنه في إطار الإجراءات الرامية للحد من انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تستمر مصر لتأمينات الحياة في تعزيز فريق الدعم الفني ومركز الاتصالات، وذلك لتسهيل تأدية الخدمات التأمينية المختلفة، بالإضافة لإتاحة كافة سبل الدفع الإلكترونية عبر شبكة كبيرة من قنوات الدفع تتيح لعملائنا سداد الأقساط مباشرة لتخفيض التعاملات النقدية".



