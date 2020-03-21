الرئيس السيسى يصدر 3 قرارات مهمة .. أبرزها توفير الدعم للحماية الاجتماعية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت عددا من القرارات والتوجيهات الرئاسية ، حيث عين الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.





كما وجه الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في اطار اجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال اجتماعه مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي".





وتناول الاجتماع استعراض مجمل أداء الاقتصاد المصري والسياسة النقدية للبنك المركزي، وذلك في ظل التطورات الأخيرة على المستوى الدولي فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.





وعرض محافظ البنك المركزي في هذا الصدد القرارات والمبادرات التي اتخذها البنك مؤخرًا لاستيعاب التبعات الاقتصادية عالميًا لفيروس كورونا المستجد، والتي هدفت لتحفيز الاقتصاد على النمو، بما فيها المبادرات المتعلقة بتمويل المشروعات الصغيرة، وكذا دعم عدد من القطاعات كالصناعة والخدمات.





كما قام طارق عامر في ذات الإطار باستعراض أهم تطورات ومؤشرات المركز المالي للبنك المركزي، وذلك في إطار جهود البنك للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.





ووجه الرئيس أيضا بتركيز جهود الحكومة على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن ، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.



