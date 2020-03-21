بكلمات مؤثرة .. حسن شاكوش يحتفل بعيد الأم





وكتب شاكوش " لكل ولد وبنت مامتهم متوفية كل سنة وامى هى امك, ولكل ام لم تنجب انا ابنك ".





ومن ناحية اخرى نشر المطرب الشعبى حسن شاكوش عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" فيديو جديدا له بصحبة الفنان محمد رمضان يخبر جمهوره بالعمل مع محمد رمضان فى مسلسل "البرنس" الذى يقدمه فى رمضان 2020.





وعلق حسن شاكوش على الفيديو قائلا: "انتظرونا في اقوي اغنية في مسلسل البرنس ان شاء الله تعجبكم معا العالمي محمد رمضان #اغنية شارع ايامي خلال ايام".





يذكر أنه كان قد طرح ثنائي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال أغنتيهما الجديدة "عود البطل"، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية مهرجان "بنت الجيران".













احتفل الفنان حسن شاكوش بعيد الأم من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".