أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سلسلة هواتف جديدة من هواوي.. جوجل تطلق موقعا لكورونا

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" الاخباري، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التى نستعرضها فى النشرة التالية.
بالرغم من صعوبة الإنتاج بسبب تفشي وباء كورونا في الصين، تعتزم هواوي إطلاق سلسلة Huawei P40 خلال الأيام المقبلة، ولكن هذا لا يعني أن الشركة المصنعة لا تعمل على نماذج أخرى، إذ تواصل الشركة الصينية تطوير سلسلة جديدة من الهواتف الذكية.
قام مجموعة من المطورين باستخدام مهاراتهم لمساعدة الناس على تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال تطوير تطبيقين جديدين يعتمدان على بيانات مواقع المستخدمين لإعلامهم إذا كانوا بصدد عبور مسارات بها مصابين بالفيروس.
تستعد شركة هواوي "Huawei" الصينية، للكشف عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة في 26 مارس الجارى، ومع اقترابنا من ذلك التاريخ، ظهرت المزيد من التسريبات حول تلك الأجهزة.
أطلقت شركة جوجل "Google"، ميزة جديدة للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يرسل تطبيق الخرائط التابع لها تنبيها للمستخدمين الذين يبحثون عن المواقع الطبية وتحثهم على الاتصال بالطبيب قبل الذهاب إلى المستشفى إذا شعروا بأعراض المرض.
كشفت شركة HMD العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا النقاب عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة والتي ستنضم إلى عائلة هواتف نوكيا الأصلية، إضافة إلى خدمتها السلسة الجديدة لتجوال البيانات.
بعد صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف تقديم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة بكافة أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور حتى يوم 31/3/2020، مع عدم سريان القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل.
متى كانت آخر مرة قمت بتطهير ساعتك الذكية؟، سؤالا مهم يجب أن تفكر في إجابته جيدا هذه الأيام، لاسيما بعد انتشار فيروس كورونا القاتل مؤخرا، حيث غالبا ما تكون الأدوات التي نرتديها يوميا مليئة بالجراثيم والبكتيريا.