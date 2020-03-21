أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سلسلة هواتف جديدة من هواوي.. جوجل تطلق موقعا لكورونا

النقاب عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة والتي ستنضم إلى عائلة هواتف نوكيا الأصلية، إضافة إلى خدمتها السلسة الجديدة لتجوال البيانات.

بعد صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف تقديم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة بكافة أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور حتى يوم 31/3/2020

، مع عدم سريان القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل.