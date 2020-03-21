جمال شيحة يطالب بـ الاحتفاظ بمصل الدم المتعافين من فيروس كورونا لهذا السبب.. فيديو

قال الدكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، إن مصر لا تمتلك البنية التحتية لتكوين مصل لفيروس كورونا ولكن يمكن سحب مصل الدم من من تماثل الشفاء من أجل الاستعانة بها في التوصل إلى علاج لفيروس كورونا والمشاركة به في الأبحاث العلمية العالمية.





وأضاف جمال شيحة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الاحتفاظ بمصل من تماثل الشفاء يتيح لنا التعرف على نوعية الأجسام المضادة التي يتم تكوينها في أجساد المتعافين .





وتابع جمال شيحة: "رئيس هيئة الوقاية بالصين خرج في مؤتمر صحفي وأكد على ضرورة بقاء المواطنين في أي دولة في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا وإيطاليا تأخرت كثيرا في تنفيذ هذا القرار ".





وأكمل جمال شيحة: "رئيس فرنسا فرض حظر التجوال ومنع نزول المواطن مني وفهموا الأمر متأخرا بضرورة بقاء المواطنين في منازلهم ".





وأكمل جمال شيحة: "اتخاذ القرارات في مثل هذه الظروف تحتاج إلى السرعة والحزم في تنفيذ تلك القرارات ويجب أن يتوفر الوعي الكامل لدى المواطنين من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا ".