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برلمان

برلمانية تطالب بتوفير الكمامات والكحول على بطاقات التموين

السبت 21/مارس/2020 - 07:45 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
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حسن رضوان
طالبت سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوفير كمامات وكحولات ومستلزمات طبية خاصة بالوقاية من فيروس كورونا على بطاقات التموين.

وأكدت "سعد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن هناك عددا كبيرا من التجار استغلوا أزمة كورونا في زيادة أسعار بعض المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من الفيروس، ولذلك ينبغي أن تتجه الحكومة توفير هذه المستلزمات على بطاقات التموين ليحصل عليها جميع الفئات من المواطنين.

كما اكدت عضو مجلس النواب على ضرورة أن تتجه البرامج التعليمية على تحفيز الطلاب على الالتزام بإجراءات الوقاية التي أعلنت عنها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا

وأشادت بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب بجميع فئاته بالاخص المواطنين الاكثر احتياجًا والعمالة الغير منتظمة.

يأتى ذلك بعد أن جتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن ، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

 وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد عالميًا وداخليًا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة".

واضاف راضي أن  الرئيس وجه بتركيز جهود الحكومة على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا.
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