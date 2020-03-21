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رياضة

على غرار لاعبي الأهلي والزمالك.. رئيس نادي الشيخ زايد يتكفل بـ 50 أسرة لمجابهة أزمة كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
أعلن فكري الهواري، رئيس نادي الشيخ زايد الرياضي، تكفله بخمسين أسرة من متضرري فيروس كورونا، لمساعدة الدولة في اتخاذ اجراءات الوقاية من الوباء الذي تفشى في كل دول العالم.

 وقال "الهواري"، إن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتقال الفيروس في مصر، مؤكدا أن الدولة تسير في الطريق الصحيح، ولابد من وجود دعم من المجتمع المدني ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

وأضاف "الهواري"، أنه رغم اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا إلا أنه لابد من مد يد العون لكافة الجهات المسئولة للوقاية من ذلك الوباء القاتل ولفت الهواري، إلى ضرورة التوعية من خطورة الازدحام والاختلاط في الأماكن العامة، مشيدًا بدور الحكومة في كل الخطوات التي اتخذتها لحصار وباء كورونا ووفر رئيس نادي الشيخ زايد الأدوات الوقائية من الفيروس مساعدة منه لإنقاذ المواطنين من عملية الاحتكار والاستغلال التي يتعرضون لها.

كما ناشد "الهواري"، الشعب المصري بضرورة توخي الحذر وعدم التزاحم والاختلاط حتى يتم السيطرة على الوباء، معبرًا عن سعادته البالغة في المنافسة بين أبناء الوسط الرياضي من لاعبي الأهلي والزمالك وغيرهم لمساعدة الدولة في الخروج من الازمة الراهنة.
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