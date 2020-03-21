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مرأة

بـ الضفائر.. كيم كارداشيان بإطلالة ناعمة مع طفلها

السبت 21/مارس/2020 - 07:52 م
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
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آية التيجي
شاركت نجمة تليفزيون الواقع  كيم كارداشيان صورة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام وقد تم التقاطها مع طفلها.

 وظهرت كيم كاردشيان بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد ها.

وعلقت كيم كارداشيان على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: 

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Look at what a little chunk Saint was! OMG..My baby ..miss him this small!!!!.. وتعني : 
وظهرت كيم كارداشيان بإطلالة ناعمة للغاية، وهي ترتدي بيجاما البيت، فيما قامت بلم شعرها إلى الوراء عبر عمله ضفائر على الجانبين بطريقة مميزة وجذابة.

ولم تتكلف كيم كارداشيان في وضع الماكياج ، حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي شادو، فيما وضعت ليب جلوس باللون الكشميري، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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