بهذه الكلمات.. إنجي خطاب تهنئ والدتها في عيد الأم .. شاهد

هنأت الفنانة انجى خطاب ولدتها بمناسبة عيد الام ونشرت صوره له معها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
وعلقت انجى خطاب قائلة: "كل سنه وانتي اعظم واحن واطيب ام في العالم كل سنه وانتي جزمتك فوق راسي.. بحبك يا امي ❤️".. كل سنه وكل ام بخير 🤲❤ ".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى : "كل سنة وهى طيبة - ربنا يخليهالك - كل عام ولكل ام بخير".
يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.
وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.
وعلقت انجى خطاب قائلة: "كل سنه وانتي اعظم واحن واطيب ام في العالم كل سنه وانتي جزمتك فوق راسي.. بحبك يا امي ❤️".. كل سنه وكل ام بخير 🤲❤ ".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى : "كل سنة وهى طيبة - ربنا يخليهالك - كل عام ولكل ام بخير".
يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.
وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.