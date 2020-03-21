المرة دي بجد.. إصابة ديبالا نجم يوفينتوس بفيروس كورونا





ونشر ديبالا تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر، أكد فيها إيجابية الفحص الذي خضع له هو وصديقته للكشف عن فيروس كورونا.





يذكر أن نادي يوفنتوس قد أعلن عن إصابة المدافع دانيلي روجاني والفرنسي بليز ماتويدي بفيروس كورونا، ليصبح ديبالا ثالث المصابين في الفريق الإيطالي.





وكانت بعض الإشاعات قد تم تداولها من قبل عن إصابة ديبالا بفيروس كورونا، لكنه قام بنفيها بنفسه، لكن يبدو أن القدر قد كتب لديبالا أن يصاب بفيروس كورونا بشكل فعلي.

أعلن الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم السبت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".