محمد صلاح يصنع التاريخ فى ليفربول بهذا الأمر

عرضت صحيفة جنوب أفريقية تقريرًا استعرضت فيه، الإنجازات غير المسبوقة التي حققها الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مرتديًا القميص رقم 11 منذ وصوله إلى صفوف الريد.





وأبرزت صحيفة "IOL" الجنوب أفريقية القميص أرقام القميص رقم 11 داخل ليفربول الذي ارتداه جيمى ريدناب ارتدى هذا الرقم لبضع سنوات، بعد حصوله عليه من قبل مارك والترز الذى كان يعانى من إصابات لفترات طويلة، كما ارتداه فلاديمير شميتسر الذى سجل هدفا فى نهائى دورى أبطال أوروبا عام 2005.





وأصبح "مو" صلاح ثانى أكثر لاعب تسجيلا للأهداف فى أول 100 مباراة بمسابقة الدوري الإنجليزي على مدار التاريخ برصيد 70 هدفا خلف آلان شيرار نجم نيوكاسل وبلاكبيرن السابق، متخطيا العديد من النجوم أبرزهم رود فان نيستلروي ، وسيرجيو أجويرو ، وفرناندو توريس.





وبات الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أيقونة تمثل مصر في المحافل الدولية والعالمية، بعد النجاحات والإنجازات التي حققها "الفرعون"، خلال مسيرته الكروية رغم عدم تخطيه حاجز الـ 27 عاما.





وفيما يلي نعرض الأرقام القياسية التي حققها محمد صلاح طوال تاريخه:









- نال صلاح جائزة أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز من 38 مباراة، برصيد 32 هدفًا موسم 2017-2018





- أكثر لاعب إفريقي تسجيلًا للأهداف بموسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفًا موسم 2017-2018





- أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق ذلك في 69 مباراة





- أكثر لاعب يتوج بجائزة لاعب الشهر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 3 مرات في موسم 2017-2018





- أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسمه الأول مع ليفربول برصيد 44 هدفًا في موسم 2017-2018





- أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في المسابقات الأوروبية في موسم واحد برصيد 11 هدفًا في موسم 2017-2018





- أكثر لاعب مصري تسجيلًا للأهداف في الدوري الإيطالي برصيد 35 هدفًا في 81 مباراة





- أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد مع ليفربول برصيد 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018، بالتساوي مع إيان راش





- أكثر لاعب حصولًا على جائزة لاعب الشهر في ليفربول في موسم واحد، بواقع 7 مرات في موسم 2017-2018





- أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا لليفربول، حيث حقق ذلك في 65 مباراة





- أكثر لاعب تسجيلًا في أول 100 مباراة ليفربول في جميع المسابقات برصيد 69 هدفًا





- أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في أول 100 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 هدفًا





- سجل في مرمى 17 فريقًا بالدوري الإنجليزي موسم 2017\2018، ليعادل رقم روبن فان بيرسي وإيان رايت.