الرهبان الفرنسيسكانية في مصر ينظمون رياضتهم الروحية لعام 2025

نظم الرهبان الفرنسيسكانية بمصر، رياضتهم الروحية لعام 2025، تحت الشعار المستوحى من صلاة القديس فرنسيس الأسيزي "اجعلني يا إلهي أداةً للسلام".

جاء ذلك بمشاركة المجموعة الأولى من الرهبان بدير الطويرات، وذلك خلال الفترة من السابع والعشرين، وحتى الثلاثين من أكتوبر الجاري.

الرياضة الروحية

قاد الرياضة الروحية الأب إيليا إسكندر الفرنسيسكاني، الذي ركز في تأملاته، ومحاضراته على معاني السلام الداخلي، والدعوة إلى عيش المحبة، والاتضاع، والتجرد على مثال القديس فرنسيس الآسيزي، مؤسس الرهبنة.

وتأتي هذه الرياضة في إطار حرص الرهبان الفرنسيسكان على تجديد الحياة الروحية، وتعميق روح الجماعة الأخوية، استعدادًا لعام رعوي جديد.