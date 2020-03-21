حكم تفضيل الرجل زوجته على الأم .. عالم أزهري يكشف العقوبة

قال الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس الفتوى بالأزهر سابقا إن طاعة الوالدين أفضل عند الله من الجهاد في سبيله . "حيث جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اريد الجهاد في سبيل الله . فقال له ألك والدان قال : نعم فقال له اذا ففيهما جاهد" . وهذا يؤكد فضل إرضاء الوالدين عن الجهاد في سبيل الله .
وأضاف الاطرش لـ " صدى البلد " أن للأم مكانتها وللزوجة مكانتها فلا يطغى حب الزوجة على الأم ولا يطغى حب الأم على الزوجة ، لافتا الى أن الذي يفضل زوجته على أمه مأواه جهنم والعياذ بالله وليعلم كل شاب ان بينه وبين زوجته كلمه اذا قالها أصبحا أجنبيين عن بعض أما ما بينه وبين أمه مهما قال فهي أمه ولا غرابة فالأم هي التي تعبت وحملت وسهرت وتحملت الشدائد لإسعاد ابنها .
وقال الأطرش ان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم في حديثه الشريف 3 مرات متتالية يوضح لنا عظم طاعتها وقوله الجنة تحت قدميها يعني أنه على الولد " ذكر او أنثى "طاعة الأم، لأن الجنة تحت قدمها فإذا دعت دعوة لا ترد إما على ولدها او عليه ففي كلتا الحالتين لا ترد.
وأضاف الاطرش لـ " صدى البلد " أن للأم مكانتها وللزوجة مكانتها فلا يطغى حب الزوجة على الأم ولا يطغى حب الأم على الزوجة ، لافتا الى أن الذي يفضل زوجته على أمه مأواه جهنم والعياذ بالله وليعلم كل شاب ان بينه وبين زوجته كلمه اذا قالها أصبحا أجنبيين عن بعض أما ما بينه وبين أمه مهما قال فهي أمه ولا غرابة فالأم هي التي تعبت وحملت وسهرت وتحملت الشدائد لإسعاد ابنها .
وقال الأطرش ان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم في حديثه الشريف 3 مرات متتالية يوضح لنا عظم طاعتها وقوله الجنة تحت قدميها يعني أنه على الولد " ذكر او أنثى "طاعة الأم، لأن الجنة تحت قدمها فإذا دعت دعوة لا ترد إما على ولدها او عليه ففي كلتا الحالتين لا ترد.