جامعة الزقازيق عن قرارت الاعلى للجامعات: فى صالح الطلاب

قال الدكتور محمود عبد اللطيف، مدير المكتب الاعلامي لجامعة الزقازيق، إن القرارات التي اتخذت اليوم من جانب المجلس الأعلى للجامعات جميعها في صالح الطلاب والدولة، لان مصر تواجه فيروس خطير لذا كان لابد من وجود إجراءات صارمة للحد من انتشاره متمنيا القضاء عليه تماما.





واضاف عبد اللطيف في تصريح لموقع صدى البلد، أنه بفضل توجيهات الوزير التي التي تم اتبعاها من خلال آلية محددة تم البدء في التعليم عن بعد والذي لاقى تفاعل من الطلاب واستجابة، إلا أن هناك بعض المعوقات التي نقوم بحلها.





وأشار مدير المكتب الإعلامي لجامعة الزقازيق إلى أن مشاريع التخرج لم يتم تحديد مصيرها حتى الآن ولكنها مازلت مستمرة في عملها، وسيتم من خلال كل قائد مجموعة جمع اعمال زملائه ومن ثم التوجه للدكتور المشرف علي المشروع وتقيم ما قام به الطلاب.









واجتمع المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم (698) بتاريخ 21-3-2020، واستعرض الخطط المستقبلية للدراسة في الجامعات في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض وفى ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.









وفي بداية الجلسة ثمن المجلس قرارات الدولة المصرية للحفاظ على صحة المصريين وجميع الجهود التي تبذلها وزارات وقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق ذلك.





كما ناشد المجلس المواطنين بضرورة الالتزام بما صدر من قرارات من الدولة للحد من انتشار العدوى، كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات على دعمهم السريع والمتميز لمنظومة التعليم عن بعد، كما وجه تحية تقدير وإجلال لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة تمريض وفنيين والإداريين العاملين بالمستشفيات على الدور البطولي الذي يقومون به خلال هذه الفترة الدقيقة من حياة الأمة.



