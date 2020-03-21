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وزير النقل: لايمكن إيقاف مترو الأنفاق لهذا السبب.. ويتم تطهير المحطات والقطارات 6 مرات يوميا

السبت 21/مارس/2020 - 10:03 م
تطهير محطات المتور
تطهير محطات المتور
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أسامة علي

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل بخطة ممنهجة لمواجهة فيروس كورونا بداية من الاعلانات والملصقات التي تحذر المواطنين من الفيروس وطرق الوقاية منه وحتى التعقيم اليومي.


 وتابع الوزير خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الاعلامى احمد موسى، أنه يتم تطهير القطارات وعربات المترو يوميا داخل الورش بعد أنتهاء اليوم.

وأضاف وزير النقل يتم تطهير أماكن تواجد المواطنين داخل محطات المترو ومحطات القطارات مثل شباك التذاكر من 5 لـ 6 مرات يوميا.

وأشار إلى أن وزارة النقل تقوم بتوزيع 8 آلاف كمامة يوميا يتم توزيعها بـ المترو والقطارات، وعلى عمال وزارة النقل،يتبرع بها أحد أصحاب المصانع.

وأكد وزير النقل قائلا:" لا يمكن إيقاف المترو لأنه ينقل 2.6 مليون مواطن يوميا، والقطارات تنقل حوالى مليون راكب يوميا.
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