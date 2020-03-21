وزير النقل: لايمكن إيقاف مترو الأنفاق لهذا السبب.. ويتم تطهير المحطات والقطارات 6 مرات يوميا

قال المهندس
كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل بخطة ممنهجة لمواجهة فيروس كورونا بداية من
الاعلانات والملصقات التي تحذر المواطنين من الفيروس وطرق الوقاية منه وحتى التعقيم اليومي.
وأضاف وزير النقل يتم تطهير أماكن تواجد المواطنين داخل محطات المترو ومحطات القطارات مثل شباك التذاكر من 5 لـ 6 مرات يوميا.
وأشار إلى أن وزارة النقل تقوم بتوزيع 8 آلاف كمامة يوميا يتم توزيعها بـ المترو والقطارات، وعلى عمال وزارة النقل،يتبرع بها أحد أصحاب المصانع.
وأكد وزير النقل قائلا:" لا يمكن إيقاف المترو لأنه ينقل 2.6 مليون مواطن يوميا، والقطارات تنقل حوالى مليون راكب يوميا.