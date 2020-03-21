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مرأة

بـ الكاجوال المميز.. ميريام فارس بإطلالة ناعمة مع والدتها في عيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 11:26 م
ميريام فارس
ميريام فارس
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة ميريام فارس صورة جديدة لها برفقة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصورة "اليوم كان من اسعد ايام حياتي وما كان بدي هالنهار يخلص، الله يحمي ويخلي كل امهات العالم"

وتألقت ميريام فارس بإطلالة كاجوال ناعمة، مرتدية بلوفر باللون البيبي بلو، مع بنطال جينز باللون الرمادي الفاتح، ونسقت معه بوت كاجوال بألوان زاهية.

ورفعت شعرها الكيرلي الذهبي لأعلى واعتمدت على تسريحة "الكحكة"، مما ابرز جمال ملامحها، كما انها لم تتكلف في وضع اللمسات الجمالية.

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