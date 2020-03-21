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رياضة

اجتماع مع إدارة الأهلي.. فايلر يكشف حقيقة رحيله عن الفريق

السبت 21/مارس/2020 - 11:25 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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حسن العمدة
كشف رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي عن مصيره مع القلعه الحمراء بعد إيقاف النشاط الكروي فى مصر بسبب فيروس كورونا .

وأكد فايلر في صحيفة بليك السويسرية، أنه يتمنى أن يعود النشاط الكروي في مصر خلال الفترة المقبلة ، مضيفا ، أنه لا يشعر بالملل في مصر ، وأن الأمور تسير بشكل جيد تجاهه ولا يشعر بالقلق.

وشدد فايلر ، علي ان الفندق الذي يقيم فيه، تتواجد به 400 غرفة، ونحن 10 أفراد فقط به، لكن محافظة القاهرة أصبحت هادئة تماما ، بعد غلق اماكن التجمعات بعد الساعه 7 مساء .

وتابع ، لدي صالة الألعاب البدنية في الفندق، لا أشعر بالملل، وهناك دول تواجه مصيرا أسوأ بمراحل.

وبسؤاله عن مستقبله مع الأهلي، قال ، ان كل شيء متوقف حتى الرابع من أبريل، لدي اجتماع مع مسؤولي الأهلي غدا الأحد، وبعدها سنناقش كيف ستسير الأمور على المدى المتوسط.

واختتم فايلر ، تصريحاته ، أتمنى أن يعود النشاط حتى ولو بدون جماهير، ولكن إذا كان كل اللاعبين بصحة جيدة فإن كرة القدم بإمكانها أن تصبح أملا للجماهير في أوقاتهم الصعبة.
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