اجتماع مع إدارة الأهلي.. فايلر يكشف حقيقة رحيله عن الفريق

كشف رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي عن مصيره مع القلعه الحمراء بعد إيقاف النشاط الكروي فى مصر بسبب فيروس كورونا .





وأكد فايلر في صحيفة بليك السويسرية ، أنه يتمنى أن يعود النشاط الكروي في مصر خلال الفترة المقبلة ، مضيفا ، أنه لا يشعر بالملل في مصر ، وأن الأمور تسير بشكل جيد تجاهه ولا يشعر بالقلق.





وشدد فايلر ، علي ان الفندق الذي يقيم فيه، تتواجد به 400 غرفة، ونحن 10 أفراد فقط به، لكن محافظة القاهرة أصبحت هادئة تماما ، بعد غلق اماكن التجمعات بعد الساعه 7 مساء .





وتابع ، لدي صالة الألعاب البدنية في الفندق، لا أشعر بالملل، وهناك دول تواجه مصيرا أسوأ بمراحل.





وبسؤاله عن مستقبله مع الأهلي، قال ، ان كل شيء متوقف حتى الرابع من أبريل، لدي اجتماع مع مسؤولي الأهلي غدا الأحد، وبعدها سنناقش كيف ستسير الأمور على المدى المتوسط.



