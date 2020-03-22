الداخلية توجه حملات ضد المخالفين بقاعات الافراح ومراكز الدروس الخصوصية.. من خلال البوابة | الداخلية تنشر تنويهات لتوضيح كيفية حصول المواطنين على الخدمات

- تستهدف المخالفين.. أمن الجيزة يشن حملات على المقاهي والمطاعم

-أكثر من 268 الف مخالفة.. حملات أمنية لضبط جميع أشكال الخروج عن القانون





‪شنت الاجهزة الامنية حملات مكبرة ، لضبط جميع أشكال الخروج عن القانون وتسهيل عملية المرور على المارة.





واسفرت الجهود عن ضبط أكثر من 268 الف مخالفة مرورية، وضبط 3686 قضية مخالفات متنوعة فى مجال الحفر والتنقيب عن الاثار ومخالفات شركات السياحة.





كما أسفرت عن ضبط أكثر 6 الاف قضية متنوعة فى مجال الغاز والاسطوانات والمواد البترولية.





فيما نشرت وزارة الداخلية تنويهات لتوضيح كيفية حصول المواطنين علي بعض الخدمات المتعلقة بالادلة الجنائية من خلال بوابة وزارة الداخلية علي شبكة الانترنت.





جاء ذلك تسهيلا علي جمهور المواطنين للحصول علي الخدمات الأمنية الجماهيرية.





كما تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة من تكثيف حملاتها الليلية منذ أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالحظر الجزئي للمقاهي والكافيهات والمطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بعد رصد عدم استجابة بعض المحلات للقرار ورفض إغلاقها أو التحايل في التنفيذ.





وكشفت مصادر أمنية أن الحملات تستهدف الكشف عن هؤلاء المخالفين للتأكد من تنفيذهم القرار حيث تستجيب المقاهي والمطاعم الكبري في الشوارع الهامة والرئيسية بينما يستغل البعض الاخر صغر محالهم أو كونها في مناطق شعبية أو نائية لعدم الغلق ما يعرض نفسه والآخرين للخطر بانتقال عدوى الوباء اليه.





وأضافت المصادر الامنية ان الحملات تبدأ منذ السابعة مساء لمراجعة المناطق بالكامل وضبط غير الملتزمين والمخالفين للقرار وتتولي قيادات امنية ترأس حملات علي مستوى المحافظة وخاصة على المقاهي الشعبية والمحلات والمطاعم الصغري وعربات الأطعمة، فيما أصدرت أقسام الشرطة عبر صفحاتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مناشدات لأهالي المنطقة التابعين لها الالتزام الكامل بالقرار حرصا علي سلامتهم وأسرهم.





وأهابت الأجهزة الأمنية بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن الأماكن المخالفة، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك بهدف وقاية المواطنين من الاختلاط والزحام، حيث تمثل هذه الأجواء بيئة خصبة لنقل الفيروسات.





وتجوب الحملات مناطق الهرم وفيصل والطالبية والعمرانية وبولاق الدكرور والمنيب علاوة علي كافيهات الدقي والعجوزة ومناطق جنوب الجيزة مثال العياط والبدرشين والصف وأطفيح.





فيما جهود كبيرة تبذلها كافة مؤسسات الدولة لمحاولة من انتشار وتفشى فيروس كورونا بين المواطنين، حيث اتخذت كافة الاجهزة التنفيذية والامنية بالدولة العديد من الاجراءات لحماية الوطن والمواطنين.





ولم يقتصر دور وزارة الداخلية على صبط الجريمة ومكافحة الارهاب فحسب ولكن دورها فى منع تفشى فيروس كورونا بين المواطنين كان كبيرا جدا من خلال حملاتها على المقاهى لمنع تناول الشيشة والحملات المستمرة على مراكز الدروس الخصوصية واخيرا المحال التجارية بعد قرار اغلاقها بعد الساعة السابعة مساءا لمنع تجمع عدد كبير من المواوطنين فى مكان واحد.





ومن بين القرارات التى اتخذتها الدولة لمحاربة فيروس كورونا كان منع اقامة الافراح خلال الاسبوعيين الحاليين لعدم لتجمع اعداد كبيرة من المواطنين فى مكان واحد مما يكون بيئة خصبة لانتشار الفيروس، ولكن هناك العديد من المواطنون لم يلتزمون بتلك التعليات.





- حملات على قاعات الافراح





تشن الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية حملات تفتيشية على قاعات الافراح والمراكب النيلية ولمنع اقامة اى افراح والغاء اى حجوزات للافراح خلال تلك الفترة المحظور فيها تجمع المواطنين.





- تعليق الزيارات فى السجون





فى البداية قررت وزارة الداخلية تعليق الزيارات بجميع السجون، وذلك حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء.





وقالت الوزارة إن ذلك القرار جاء فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا" المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.





-تعليق استخراج وتجديد رخص المركبات





قررت وزارة الداخلية تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من اليوم الخميس، وحتى يوم الخميس 16 أبريل 2020.





كما تقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات التاريخ، على أن يكتفى لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة فى المواعيد المقُررة قانونًا، من خلال منافذ الدفع الإلكتروني "فوري" أو من خلال أحد مكاتب البريد.

- تأجيل إجراءات استبدال اللوحات المعدنية وتركيب الملصق الإلكترونى





وفي سياق متصل، قررت وزارة الداخلية إرجاء إجراءات استبدال اللوحات المعدنية القديمة "ذات الأرقام فقط" باللوحات المعدنية المطورة "ذات الأرقام والحروف"، وإرجاء تركيب الملصق الإلكترونى على المركبات حتى 17 أبريل المقبل، في إطار تخفيف الكثافات المترددة على وحدات المرور على مستوى الجمهورية.





- الحصول على مصدرات الأحوال المدنية من الانترنت





وفى نفس الإطار ومنعا لتكدس المواطنين وللتخفيف عليهم، نشرت وزارة الداخلية تنويهات لتوضيح كيفية حصول المواطنين على مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت.





وتشمل الخدمات التى يحصل عليها المواطنون من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمى على الإنترنت، خدمات قطاع الأحوال المدنية، والتى تمكن من استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة ووثيقة الزواج والطلاق، والقديد العائلى والفردى، ويتم بعد ذلك توصيل الخدمة حتى المنزل.





- استخراج الرخص من المنزل





كما قامت وزارة الداخلية ييث تنويهات لتوضيح كيفية حصول المواطنين على بعض الخدمات المرورية من خلال بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت.





وتشمل الخدمات التى يحصل عليها المواطنون من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمى على الإنترنت، خدمات قطاع المرور، والتى تمكن من استخراج رخصة المركب أو استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة المركبة أو القيادة والاستعلام عن صحة تسيير المركبة أو شراء لوحات مميزة بالإضافة إلى النشرة المرورية وعناوين وأماكن وحدات الترخيص.





وجاء ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وتوافقًا مع الخطوات الاستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة فى سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وانطلاقًا من مرتكزات الرسالة الأمنية والتى تأتى فى مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين.



