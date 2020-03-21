الزراعة: كارت الفلاح يضمن الحقوق ويسهل عملية الإنتاج

كشف عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، مزايا الكارت الذكي الجديد للفلاح، وقال إنه: "ضمان في المقام الأول لحقوق الفلاح وتسهيل لعملية الإنتاج".





وأضاف "الشناوي" خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي": "كارت الفلاح هو بداية النهضة الحقيقة للزراعة، وجرى العمل به في 6 محافظات منها الشرقية والغربية والبحيرة وبورسعيد والتي سيستفيد منها المزارعون مع بداية فصل الصيف المقبل".





وأشار إلى أن الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الري يولون أهمية كبرى لعملية تطوير الزراعة ومتابعة تطبيق كارت الفلاح بالمحافظات.





وكان قد أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" في محافظتي الشرقية والبحيرة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.