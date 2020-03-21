AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الزراعة: كارت الفلاح يضمن الحقوق ويسهل عملية الإنتاج

السبت 21/مارس/2020 - 11:59 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
كشف عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، مزايا الكارت الذكي الجديد للفلاح، وقال إنه: "ضمان في المقام الأول لحقوق الفلاح وتسهيل لعملية الإنتاج".

وأضاف "الشناوي" خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر  فضائية "دي أم سي": "كارت  الفلاح هو بداية النهضة الحقيقة للزراعة، وجرى العمل به في 6 محافظات منها الشرقية والغربية والبحيرة وبورسعيد والتي سيستفيد منها المزارعون مع بداية فصل الصيف المقبل".

وأشار إلى أن الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الري يولون أهمية كبرى لعملية تطوير الزراعة ومتابعة تطبيق كارت الفلاح بالمحافظات.

وكان قد أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" في محافظتي الشرقية والبحيرة اعتبارًا من  يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الزراعة: إطلاق منظومة كارت الفلاح في أسيوط وسوهاج الأحد المقبل

وكيل نقل النواب: اكتمال منظومة كارت الفلاح تدعم خطة الدولة للنهوض بالزراعة ودعم المستحقين

الحكومة تنفي توقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح"

الحكومة تواجه الشائعات.. حقيقة توقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية كارت الفلاح.. وإلغاء دعم الخبز نهائيا بداية من يوليو 2020.. ورفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات المرضية الخطرة

مع بدء المرحلة الثانية من الكارت الذكي.. الفلاحين توجه رسالة مهمة للمزارعين

اتحاد الفلاحين: مشاكل الورثة والأوقاف أهم معوقات تطبيق كارت الفلاح الذكي

ترشيحاتنا

خائف من شيء واحد.. حسام عاشور يرحب بالانضمام الزمالك بعد جلسة مفاوضات مع سيد مرعي

جامعة الأزهر: تأجيل امتحانات نهاية العام الدراسي لـ 30 مايو

مصري 100 % .. إختراع جديد للحد من كورونا.. شاهد

الكويت تفرض حظر تجول 11 ساعة بسبب كورونا.. وتمديد العطلة الأسبوعية

الصحة: 10 نصائح عند العودة إلى المنزل للوقاية من فيروس كورونا

هل يُلغى العام الدراسي لطلاب الجامعات.. وزير التعليم العالي يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح