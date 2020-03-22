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أخبار العالم

بعد ارتفاع وفيات وإصابات كورونا.. الخطوط المغربية تعلق جميع رحلاتها المحلية

الأحد 22/مارس/2020 - 12:50 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن المغرب قرارا طارئا جديدا بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب "سكاي نيوز"، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية تعليق جميع رحلاتها المحلية، حتى إشعار آخر، تطبيقا لقرار الحكومة المغربية في إطار حالة الطوارئ الصحية التي استدعت اتخاذ مجموعة من التدابير.

وقالت الشركة في بيانها إنه يمكن للعملاء الحصول على مزيد من المعلومات حول التدابير التجارية المتخذة جراء هذا القرار.

وأشارت القناة إلى أن الداخلية المغربية أعلنت في وقت سابق أنه في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها لمواجهة تفشي وباء كورونا، تقرر ابتداء من منتصف ليلة السبت 21 مارس 2020 منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن.

وكانت وزارة الصحة في المغرب  أعلنت تسجيل 96 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت ووفاة 3 منها.


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