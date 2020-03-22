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رياضة

تعليق مؤثر من عماد متعب على الإطاحة بـ حسام عاشور من الأهلي

الأحد 22/مارس/2020 - 12:56 ص
متعب وعاشور
متعب وعاشور
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محمد بدران
علق عماد متعب لاعب منتخب مصر الوطنى السابق على استغناء النادي الأهلي عن نجم خط الوسط حسام عاشور بناء على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني.

وقال متعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "‫واحد من أفضل الشخصيات اللي قابلتها في مجال كرة القدم ، احتراما والتزاما و خلقا و من أفضل اللاعبين في وسط الملعب على مدار السنوات الماضية وعشرة عمر وأخ بالنسبة لي".

وتابع "حزين جدا على رحيلك من النادي الأهلي و أتمني قبل الرحيل أن ترفع كأس البطولة الأفريقية و الدوري المصري . أسطورة من أساطير الأهلي من الصعب تكرارها"

يذكر أن لجنة التخطيط بـ الأهلي أبلغت حسام عاشور قائد الفريق برفض تجديد عقده بناء على توصية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق ولجنة التخطيط، كما طالبت اللاعب بإعلان اعتزاله.

من جانبه أكد حسام عاشور أنه يرفض طلب الأهلي وأنه مستمر في الملاعب لمدة موسمين.

وكان الأهلي قد أعلن أمس تجديد عقد وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين قادمين ، وإرجاء الاجتماع بأحمد فتحي للأحد المقبل لمناقشة تجديد عقده ، لتواجده خارج القاهرة.

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