تعليق مؤثر من عماد متعب على الإطاحة بـ حسام عاشور من الأهلي

واحد من أفضل الشخصيات اللي قابلتها في مجال كرة القدم ، إحتراما و إلتزاما و خلقا و من أفضل اللاعبين في وسط الملعب علي مدار السنوات الماضية و عشرة عمر و اخ بالنسبة لي ...حزين جدا علي رحيلك من النادي الأهلي و أتمني قبل الرحيل أن ترفع كأس البطولة الأفريقية و الدوري المصري . #اسطورة_من_اساطير_الاهلي من الصعب تكررها . @hossam_ashour.25