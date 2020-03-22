تريزيجيه: سنعود للتدريبات الأسبوع المقبل لاستئناف الدوري الإنجليزي

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، عن موعد عودة فريقه للتدريب استعدادا لاستئناف الدوري الإنجليزي .









وقال تريزيجيه، عبر قناة أون تايم، إننا سنعود للتدريبات فى الأسبوع القادم، ومن المفترض أن يعود الدوري الإنجليزي يوم 30، أتدرب بمفردي لأكون جاهزا لأي نوع من السيناريوهات في الدوري.









وتابع ، أن الجهاز الفني للمنتخب مصر يتواصل معي باستمرار للاطمئنان على حالتي الصحية.









وشدد تريزيجيه، على أنه كان يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي وبالفعل حدث ذلك، ولا أضع احتمالات حاليا لما سيحدث في المستقبل، هذا الحديث سابق لأوانه.









وقررت رابطة الدوري الإنجليزي إيقاف البطولة حتى 4 أبريل المقبل، قبل أن تقرر مد فترة التوقف حتى 30 من الشهر ذاته.



