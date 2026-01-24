بالأسماء .. مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 10 أشخاص آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب بالمنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية بني حسن.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة عوض. ف. ا 30 سنه، وإصابة 10 آخرين وهم مصطفي. ا. س 26 سنه، وحسام. ع. ا 46 سنه، ومحمد. م. م 32 سنه، وسما. ا. ع 17 سنه، وايمان. رع. ا 45 سنة ، وسلامة. رج. ح 22 سنه، وعبد الموجود. ا. م 68 سنه، وحسن. م. ف 41 سنه، ومحمد. ع. ع 18 سنه، واحمد. ع. ا 48 سنه.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وايداع الجثة داخل مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

