قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي طولان: وزير الرياضة موقفش جمبي والكل تآمر ضدي.. وكأس العرب خدت من رصيدي
حلمي طولان: مش هسلم على حسام حسن إلا في الحالة دي
أحمد فتوح يكشف كواليس إصابته في أمم أفريقيا: لعبت وأنا مصاب
مش تاجر مخدرات.. طولان يرد على اتهامات الواسطة لقيادة المنتخب في كأس العرب
القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت
سهام صالح: توروب يجهز بلعمري لقيادة الجبهة اليسرى أمام دجلة بالدوري
رمضان صبحي يغادر مركز شرطة أبو النمرس بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه
مبابي يقود ريال مدريد لتحقيق الفوز على فياريال بثنائية في الدوري الإسباني
طريقة عمل الفراخ بالشعرية والعدس بجبة
محمد القلاجي وأشرف سيف في الصدارة.. وخالد عطية يودع دولة التلاوة برسالة مؤثرة
ابن الوزارة .. عمرو أديب يعلق على التعديل الوزاري المحتمل
الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يومًا دعماً لعملية نقل سجناء داعش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مذنّب جديد يقترب من الشمس ويصل في هذا الموعد .. هل يشكل خطرا؟

مذنب
مذنب
أحمد أيمن

أعلن علماء الفلك عن اكتشاف مذنب جديد يُدعى C/2026 A1 (MAPS – مابس)، باستخدام تلسكوبات روبوتية في صحراء أتاكاما بشمال تشيلي، وذلك في إطار برنامج MAPS للرصد الفلكي. 

تم رصد هذا الجسم الجليدي لأول مرة في 13 يناير 2026، وهو ينتمي إلى فئة المذنبات المعروفة باسم “الملامسة للشمس”، وهي مجموعة من الأجرام السماوية التي تقترب بشكل كبير من وسط النظام الشمسي. 

موعد اقتراب المذنب من الشمس

تشير الحسابات الأولية إلى أن مدة دورة المذنب حول الشمس قد تصل إلى نحو 850 سنة، مما يجعله زيارة نادرة تُضاف إلى قائمة هذه الأجسام التي تزور النظام الشمسي بعد فترات طويلة. 

هذا التصنيف يضعه في نفس فئة المذنبات التي تظهر في السماء من حين لآخر وتكون فرصة لرصد الظاهرة الفلكية من الأرض. 

من المتوقع أن يصل المذنب إلى أقرب نقطة له من الشمس، والتي تُعرف بـ الحضيض، خلال 4 و5 أبريل 2026، عند مسافة تقارب 170 ألف كيلومتر فوق سطح الشمس. 

هذا الاقتراب الشديد من الشمس قد يؤثر على تركيبة المذنب ونشاطه، إذ أن الحرارة الشديدة التي يتعرض لها يمكن أن تؤدي إلى تبخر جزء من مادته الجليدية، مكونة ذيلًا ساطعًا من الغبار والغازات. 

هل يشكل المذنب خطرا؟

رغم هذا الاقتراب الكبير من الشمس، يبقى المذنب بعيدًا عن الأرض بما يكفي بحيث لا يشكل أي خطر على كوكبنا. 

بعد مروره بالحضيض، يبلغ أقرب مسافة بين المذنب والأرض نحو 140 مليون كيلومتر، مما يجعل احتمالية تأثيره على أي من الظواهر الأرضية غير واردة علميًا. 

في حال بقائه سليماً بعد عبوره قرب الشمس، فقد يكون مرئيًا من الكرة الأرضية بالعين المجردة، خاصة في المناطق ذات السماء الصافية وقلّة تلوث الضوء. 

غير أن علماء الفلك يؤكدون أن توقع سطوع المذنب بدقة قبل رؤيته بعد الحضيض أمر صعب، لأن الكثير من المذنبات الملامسة للشمس تتفكك أو تضعف قبل أن تظهر بشكل واضح في السماء. 

أما بالنسبة لعشاق الفلك، فإن هذا المذنب يمثل فرصة جيدة للرصد ومتابعة تطور سلوكه بعد اقترابه من الشمس، سواء باستخدام التلسكوبات الصغيرة أو المناظير. 

وإذا تمكن المذنب من الصمود، فسيُضاف إلى قائمة الأجرام السماوية التي أثارت إعجاب المراقبين في الماضي مثل مذنب لوف جوي في 2011 أو إيكييا-سيك في 1965، مما يثري فهمنا للطبيعة الديناميكية للأجسام الجليدية داخل نظامنا الشمسي. 

مذنب ظاهرة فلكية أخبار الفلك مذنب يقترب من الشمس موعد اقتراب المذنب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

ميتا تعمل على خطة اشتراك جديدة في واتساب

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

ترشيحاتنا

الهواتف المحمولة

رسوم وتعدد جهات تعرقل صناعة المحمول في مصر .. وخبير: القطاع واعد ويحتاج دعماً حقيقياً

هاني سري الدين

سري الدين : مش هنفضل نتخانق مع الماضي .. حزب الوفد لازم يعود بقوته

نشأت الديهي

الديهي : كلمة الرئيس في عيد الشرطة أكدت قائدًا مهمومًا بوطنه ورافضًا لتهجير الفلسطينيين

بالصور

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد