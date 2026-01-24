هاني سري الدين: يجب أن يعود حزب الوفد ليقود التيار الوطني برؤية وقيادة جديدتين

قال الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح على رئاسة الحزب، إن الانتخابات التي ستُجرى في الثلاثين من يناير الجاري، هي انتخابات جادة وساخنة وحقيقية، وأن قرار ترشحه جاء؛ في ظل إيمانه بأن الوفد يحتاج إلى التجديد وقيادة جديدة في هذه الفترة.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار،: "في السنوات الأخيرة يعيش الحزب مشكلات كثيرة، ومن ثم يجب أن يعود حزب الوفد ليقود التيار الوطني برؤية جديدة وقيادة جديدة؛ لنعود ونكتسب أرضية جديدة".

وشدد على أن صلاح حزب الوفد يعني صلاح الحياة السياسية في مصر، قائلًا: “حينما ضعف حزب الوفد؛ ضعفت الحياة السياسية في مصر، وأقصد هنا كحزب معارض وقائد للتيار الوطني، بتاريخه وثوابته”.

ولفت إلى أن الضامن لتلك العودة، لن يتحقق إلا بإعادة ترتيب البيت من الداخل، حيث يعاني الحزب من مشكلات داخلية كبيرة، ومن ثم لا بد من قيادة جديدة ورؤية جديدة لتصحيح المسار.