حلمي طولان: وزير الرياضة موقفش جمبي والكل تآمر ضدي.. وكأس العرب خدت من رصيدي
حلمي طولان: مش هسلم على حسام حسن إلا في الحالة دي
أحمد فتوح يكشف كواليس إصابته في أمم أفريقيا: لعبت وأنا مصاب
مش تاجر مخدرات.. طولان يرد على اتهامات الواسطة لقيادة المنتخب في كأس العرب
القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت
سهام صالح: توروب يجهز بلعمري لقيادة الجبهة اليسرى أمام دجلة بالدوري
رمضان صبحي يغادر مركز شرطة أبو النمرس بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه
مبابي يقود ريال مدريد لتحقيق الفوز على فياريال بثنائية في الدوري الإسباني
طريقة عمل الفراخ بالشعرية والعدس بجبة
محمد القلاجي وأشرف سيف في الصدارة.. وخالد عطية يودع دولة التلاوة برسالة مؤثرة
ابن الوزارة .. عمرو أديب يعلق على التعديل الوزاري المحتمل
الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يومًا دعماً لعملية نقل سجناء داعش
توك شو

هاني سري الدين: يجب أن يعود حزب الوفد ليقود التيار الوطني برؤية وقيادة جديدتين

هاني سري الدين
هاني سري الدين
هاني حسين

قال الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح على رئاسة الحزب، إن الانتخابات التي ستُجرى في الثلاثين من يناير الجاري، هي انتخابات جادة وساخنة وحقيقية، وأن قرار ترشحه جاء؛ في ظل إيمانه بأن الوفد يحتاج إلى التجديد وقيادة جديدة في هذه الفترة.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار،: "في السنوات الأخيرة يعيش الحزب مشكلات كثيرة، ومن ثم يجب أن يعود حزب الوفد ليقود التيار الوطني برؤية جديدة وقيادة جديدة؛ لنعود ونكتسب أرضية جديدة".

وشدد على أن صلاح حزب الوفد يعني صلاح الحياة السياسية في مصر، قائلًا: “حينما ضعف حزب الوفد؛ ضعفت الحياة السياسية في مصر، وأقصد هنا كحزب معارض وقائد للتيار الوطني، بتاريخه وثوابته”.

ولفت إلى أن الضامن لتلك العودة، لن يتحقق إلا بإعادة ترتيب البيت من الداخل، حيث يعاني الحزب من مشكلات داخلية كبيرة، ومن ثم لا بد من قيادة جديدة ورؤية جديدة لتصحيح المسار.

