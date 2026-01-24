لاعب السنغال يكشف تفاصيل صادمة بشأن تسمم اللاعبين في المغرب

كشف السنغالي إسماعيل جاكوبس، لاعب فريق جلطة سراي التركي، تفاصيل مثيرة بشأن وجود حالات تسمم من لاعبي أسود التيرانجا، في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت في ملاعب المغرب.



وتوّج منتخب السنغال ببطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نظيره المغرب، بعد الفوز عليه بهدف نظيف، في المباراة النهائية.



وقال جاكوبس في تصريحات عبر موقع "Sportdigital": "أظن شخصيًا أن ثلاثة من لاعبينا قد تعرضوا للتسمم، ولم تكن مجرد حالة تسمم غذائي عادية حيث تقيأوا أو ما شابه، لقد انهار هؤلاء اللاعبون الثلاثة تمامًا".



وأضاف: "كان الأمر مرعبًا للغاية، كان كريبان دياتا أول لاعب ينهار في غرفة الملابس، ثم انهار اللاعب الثاني، أوسينو نيانج، أثناء الإحماء، وأخيرًا، تعرض بابي ماتار سار للإصابة أيضًا خلال الاستراحة بين الشوطين".



واختتم: "لا أريد إلقاء اللوم على أحد، لكن الأمر لم يكن مصادفة بالتأكيد".



الجدير بالذكر أن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية قد شهد أحداث دراماتيكية، بعد انسحاب منتخب السنغال فور احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب، قبل أن يعود لاعبي أسود التيرانجا للميدان ويتصدى إدوارد ميندي، حارس المنتخب الأول لركلة الجزاء وينجحوا في التتويج باللقب.