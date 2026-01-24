لأول مرة.. ترشح سلطنة عُمان لعضوية مجلس حقوق الإنسان

أعلن السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ترشح سلطنة عُمان رسميًّا لأول مرة لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (2028- 2030)، وذلك انطلاقًا من التزامها الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان، وكثمرة للتعاون الإيجابي مع الآليات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد سلطنة عُمان في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية. واستعرضت سلطنة عُمان، التقدمَ المُحرَز منذ الاستعراضِ الدوريِّ الشاملِ الثالث لحقوقِ الإنسانِ الذي تم تقديمه في يناير 2021، وما حققته من إنجازاتٍ في مجالِ حقوقِ الإنسان منذ ذلك الوقت. وأعدّت سلطنة عُمان تقريرها من خلال اللجنة القانونية التي عقدت سلسلةً من الاجتماعاتِ، وحلقات العمل والملتقياتِ مع العديدِ من مؤسساتِ المجتمعِ المدنيِّ والجهاتِ الحكوميةِ في سلطنةِ عُمان، على نحو جماعيٍّ ومشترك، وذلك لأهمية مشاركة المجتمع المدني في إعداد التقرير الوطني الرابع لسلطنة عُمان.

وتطرق تقرير سلطنة عُمان إلى التقدم الذي أحرزته في سبيل إصدار العديد من التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعلى الأخص تشريعات قوانين الحماية الاجتماعية، والإعلام، والجنسية العُمانية، ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنظيمية لعمل عمّال المنازل ومن في حكمهم.