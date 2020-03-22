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مرأة

بسبب البقاء فى البيت..اكتشف أفضل طرق لمكافحة مرض الجلوس

الأحد 22/مارس/2020 - 07:59 ص
للحجز المنزلي ..اكشتف
للحجز المنزلي ..اكشتف أفضل طرق لمكافحة مرض الجلوس
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أسماء عبد الحفيظ
حذر العديد من الأطباء بعض الأشخاص من الجلوس فترة طويلة ، ونظرا لأنه من المحتمل أن نبقى في المنزل  فترة طويلة بسبب فيروس كورونا الذى أصبح وباء عالميا، وفى ظل الحجر المنزلي ،كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن أفضل الطرق لمحاربة مرض الجلوس .

تمدد وأدر وانحنى كل يوم لمدة 10 دقائق :

عن طريق التمدد والانحناء ،يساعد تحريك جسمك في كثير من الأحيان على إطالة الجسم بالكامل ومنع تقلصات العضلات ،سيساعدك القيام بهذا النشاط خمس أو ست مرات في اليوم على مكافحة مرض الجلوس.

تمرين دائم :

سيساعدك الوقوف لبضع دقائق على تخفيف عضلاتك و حرق سعرات حرارية أكثر من الجلوس ،يمكنك الوقوف وتمتد ذراعيك وأصابعك بين عملك ،سيؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وآلام الظهر المزمنة وأمراض التمثيل الغذائي الأخرى. 

تمارين تنغيم الكتف :

يمكنك القيام بتمارين تنغيم الكتف بسرعة على مكتبك :اجلس بشكل مستقيم مع ظهرك على الكرسي وقدميك على الأرض. ارفع ذراعيك فوق رأسك مع راحتي اليدين مستقيمتين ومرفقيه تواجه الجانبين. خذ شهيقًا واضغط لأعلى مع الاستمرار لمدة 30 ثانية ، وأخفض يديك ببطء وتنفس بشكل طبيعي. يقوي هذا التمرين عضلات كتفك. 

تمرين وقت الغداء :

اما هو تمرين وقت الغداء الذي قد تتساءل عنه؟ بعد الغداء ، يمكنك الذهاب للمشي صعودًا ونزولًا على الدرج أو المشي في الحديقة ، إذا كان من المستحسن الخروج. المشي والكلام أثناء التحدث إلى زملائك في الفريق عبر الهاتف ، جلدي على الطاولة ، وتمشي في أرجاء الغرفة.

 ملاحظة أخيرة ... هل الجلوس سيئ لك؟ 

أبدا. لكن الجلوس لساعات طويلة يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وأمراض الكلى وأمراض الرئة وأمراض الكبد والاضطرابات العصبية والاضطرابات العضلية الهيكلية. يمكن أن تحدث حالات صحية أخرى مثل السمنة وزيادة ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول. لأنه عندما تجلس ، يستخدم جسمك طاقة أقل مما تفعله عندما تقف أو تتحرك ، وهذا يثير عددًا من المخاوف الصحية .
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