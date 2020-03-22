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رياضة

ميدو جابر: الزمالك فاوضني قبل الأهلي.. وهذا موقفي منه الآن

الأحد 22/مارس/2020 - 06:07 ص
ميدو جابر
ميدو جابر
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ياسمين تيسير
كشف ميدو جابر لاعب فريق مصر المقاصة عن كواليس انضمامه للنادي الأهلي، مؤكدا ان الزمالك فاوضه قبل الأهلي ولكنه فضل التوقيع قبل إتمام المفاوضات مع المقاصة لذلك أتم الأهلي التعاقد بـ 8 ملايين جنيه.


وأضاف ميدو جابر في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت"، أن حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي ضمه للتشكيل الأساسي للفريق على الرغم من وجود نجوم مميزين أمثال وليد سليمان ومؤمن زكريا، مشيرا إلي أن البدري حرص على مشاركته عقب مطالبته له بذلك.


وتابع ميدو جابر أن إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة هو أفضل مدرب تعامل معه طوال مسيرته الكروية ولديه خطط يسير وفقا لها.


أما بشأن إمكانية انضمامه للزمالك حال تلقي عرض أكد أنه مرتبط بعقد لمدة موسمين مع فريقه الحالي، ومن الصعب ان يحدد إمكانية انضمامه للزمالك من عدمه.
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