فيروس كورونا يضرب نجوم الرياضة في العالم.. وفاة رئيس ريال مدريد الأسبق.. صدمة في ميلان الإيطالي.. ومدرب الأهلي السابق في الحجر الصحي

ولا يكف فيروس كورونا عن اضافة اسماء جديده لقائمة نجوم الرياضة العالمية المصابين بالمرض.





وكانت الصدمه الكبرى أمس عقب اعلان ريال مدريد الإسباني عن وفاة لورينزو سانز رئيس النادي الإسباني الأسبق، داخل أحد المستشفيات بالعاصمة مدريد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد "كوبيد 19".









وجاءت وفاة سانز بعد صراع مع فيروس كورونا، والذي تم الإعلان عن إصابته به يوم الثلاثاء الماضي، حيث كانت حالته خطيرة وتم إلحاقه في العناية المركزة، لكنه لم يستطع النجاة ليغادر الحياة عن عمر يناهز 76 عامًا.









كما دخل المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جوزيه بيسيرو، إلى الحجر الصحي، خلال الساعات الماضية، في ظل انتشار فيروس كورونا.









وكشفت تقارير صحفية عن دخول المدير الفني في غرفة الحجر الصحي، كشأن جميع لاعبي الدوري الفنزويلي.









وا علن نادي ميلان الإيطالي، امس السبت، عن إصابة المدير التنفيذي للفريق، باولو مالديني ابنه بفيروس كورونا المستجد.









ونشر النادي بيانًا رسميًا أكد فيه إصابة مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا، بعد أن خضعا للفحص وظهرت نتيجتهما إيجابية ليصبحا أول فردين في النادي الإيطالي يصابا بالفيروس



