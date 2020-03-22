فيروس كورونا يضرب نجوم الرياضة في العالم.. وفاة رئيس ريال مدريد الأسبق.. صدمة في ميلان الإيطالي.. ومدرب الأهلي السابق في الحجر الصحي

فيروس كورونا المستجد أو كما يطلق عليه الأطباء كوفيد 19 خطر جديد يواجه العالم كله في الوقت الراهن خاصة في ظل انتشاره السريع وصعوبة السيطرة عليه ولا يكف فيروس كورونا عن اضافة اسماء جديده لقائمة نجوم الرياضة العالمية المصابين بالمرض.
وكانت الصدمه الكبرى أمس عقب اعلان ريال مدريد الإسباني عن وفاة لورينزو سانز رئيس النادي الإسباني الأسبق، داخل أحد المستشفيات بالعاصمة مدريد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد "كوبيد 19".
وجاءت وفاة سانز بعد صراع مع فيروس كورونا، والذي تم الإعلان عن إصابته به يوم الثلاثاء الماضي، حيث كانت حالته خطيرة وتم إلحاقه في العناية المركزة، لكنه لم يستطع النجاة ليغادر الحياة عن عمر يناهز 76 عامًا.
كما دخل المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جوزيه بيسيرو، إلى الحجر الصحي، خلال الساعات الماضية، في ظل انتشار فيروس كورونا.
وكشفت تقارير صحفية عن دخول المدير الفني في غرفة الحجر الصحي، كشأن جميع لاعبي الدوري الفنزويلي.
واعلن نادي ميلان الإيطالي، امس السبت، عن إصابة المدير التنفيذي للفريق، باولو مالديني ابنه بفيروس كورونا المستجد.
ونشر النادي بيانًا رسميًا أكد فيه إصابة مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا، بعد أن خضعا للفحص وظهرت نتيجتهما إيجابية ليصبحا أول فردين في النادي الإيطالي يصابا بالفيروس
وأعلن إنريكي بونييا رئيس رابطة الدوري المكسيكي اليوم السبت، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدما أثبتت الفحوصات إيجابية العينات.
وأعلن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفينتوس الايطالي عن إصابته هو وزوجته بالوباء وكان المدافع الإيطالي روجاني أول من تعرضه للإصابة في يوفنتوس والتزامه بالحجر الصحي.
ويتواجد كريستيانو رونالدو في البرتغال، للاطمئنان على والدته دولوريس أفيرو، التي تعرضت لسكتة دماغية أول مارس الجاري، غادر على إثرها إيطاليا الأسبوع الماضي، قبل أن يدخل الحجر صحي لمدة 14 يومًا، بعد إصابة زميله دانيللي روجاني بفيروس كورونا.