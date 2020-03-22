حقيقة إصابة المغني العالمي دريك بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

كشف مغني الراب الشهير دريك عن أنه خضع لفحص طبي بعد مخالطته للاعب كرة السلة كيفين ديورنت الذي أعلن إصابته بـ كورونا ، وذلك من خلال فيديو لايف بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وأكد "دريك" أن نتيجة الفحوصات كانت سلبية، وبهذا لم يصاب بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنها كانت تجربة غير سارة بالمرة.





وقال دريك إنه يمكث في منزله تطبقيًا للعزل المنزلي بمدينة تورنتو الكندية مع والده من اجل تفادي الاصابة بـ كورونا.





وكان عدد من نجوم هوليود أعلنوا اصابتهم بفيروس كورونا على مدار الأيام الماضية منهم ادريس البا ، توم هانكس ، اولجا كوريلنكو، كريستوفر هيفجو وراشيل ماثيوز.



