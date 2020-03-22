ليلى عز العرب ضيف شرف مسلسل ونسني مع محمود الليثى

انضمت الفنانة ليلى عز العرب كضيفة شرف على أحد حلقات مسلسل "ونسنى" الذي يقوم ببطولته عددًا من النجوم الشباب مثل إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي.





مسلسل "ونسني" من تأليف ورشة كتابة تامر فرج وإخراج رامى رزق الله، ويناقش العديد من الموضوعات بشكل كوميدي خلال حلقات المسلسل الذي من المقرر طرحه قريبًا.



