ليلى عز العرب ضيف شرف مسلسل ونسني مع محمود الليثى

انضمت الفنانة ليلى عز العرب كضيفة شرف على أحد حلقات مسلسل "ونسنى" الذي يقوم ببطولته عددًا من النجوم الشباب مثل إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي.
مسلسل "ونسني" من تأليف ورشة كتابة تامر فرج وإخراج رامى رزق الله، ويناقش العديد من الموضوعات بشكل كوميدي خلال حلقات المسلسل الذي من المقرر طرحه قريبًا.
على جانب آخر تجسد الفنانة ليلى عز العرب ضمن أحداث مسلسل "ونحب تانى ليه" شخصية جدة بطلة العمل الفنانة ياسمين عبدالعزيز ووالدة سوسن بدر وهو المسلسل الذي يشارك في بطولته كل من شريف منير وكريم فهمى وآخرون، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الأزواج والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجى.