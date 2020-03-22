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البلاد العربية محظوظة .. مجدي يوسف: الأبحاث أثبتت أن فيروس كورونا يموت بالحر .. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 10:55 ص
الابحاث اثبتت ان
الابحاث اثبتت ان الفيروس بيمون من الحر
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فرح علاء الخولي

قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد ببروكسل، إن هناك مجموعة من الأبحاث الجارية في أوروبا لإيجاد مصل لفيروس كورونا.


وتابع مجدي يوسف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن نتائج الأبحاث لا تنم عن أخبار مبشرة، وأن السيناريو الأقرب هو بقاء الوضع على ماهو عليه.


وأضاف أنه من الممكن أن تصل فترة الحجر الصحي من ثماني إلى عشرة أسابيع، وأنه يعد من أصعب السيناريوهات، وأن كل التوقعات تشير إلى أنه لم يكن هناك مصل قبل شهر نوفمبر.


وأوضح أن الأبحاث أكدت أن الفيروس لا يستطيع أن يعيش على الأسطح الخارجية ذات درجة الحرارة العالية، ولكن بشرط أن تظل مرتفعة درجات الحرارة.


وأكد أن هذا لا يعني أن درجة الحرارة العالية تقضي على الفيروس بشكل نهائي من الداخل، وإنما على الأسطح الخارجية فقط، وكذلك من الوارد أن هذا الفيروس سينتهي في البلاد العربية قريبًا.

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