بسبب كورونا.. غلق المناطق الأثرية المفتوحة بالفيوم

أعلن سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم أنه تقرر غلق المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة فى الفيوم وهى هرم هوارة- هرم اللاهون- معبد مدينة ماضى – كوم اوشيم- قصر قارون، اعتبارا من الاثنين 23 مارس وحتى 31 مارس الحالى.
وأضاف أن هذا القرار يأتى فى ضور قيام وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على العاملين بالمناطق والزائرين مع أهمية التوعية للعاملين بكيفية مواجهة فيروس كورونا.
وتابع الشورة: "يعتبر أبرز هذه المزارات السياحية هرم اللاهون الذى بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة 12، من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترا على مشارف مدينة اللاهون (بمحافظة الفيوم)، والتي تبعد 22 كيلومترا عن مدينة الفيوم. كان مكسوا بالحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 48 مترًا وطول قاعدته 106 متر ويقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية. عثر بداخله على الصل الذهبي الذي كان يوضع فوق التاج الملكى".
اكتشفت بجوار الهرم مصطبة مقبرة الأميرة سات حتحورات أيونت ومقبرة مهندس الهرم إنبى في الجنوب و8 مصاطب كانت مقابر لأفراد الأسرة المالكة، وفي منطقة الهرم توجد جبانة اللاهون ومدينة عمال اللاهون.