AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب كورونا.. غلق المناطق الأثرية المفتوحة بالفيوم

الأحد 22/مارس/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلن سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم أنه تقرر غلق المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة فى الفيوم وهى هرم هوارة- هرم اللاهون- معبد مدينة ماضى – كوم اوشيم- قصر قارون، اعتبارا من الاثنين 23 مارس وحتى 31 مارس الحالى.


وأضاف أن هذا القرار يأتى فى ضور قيام وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على العاملين بالمناطق والزائرين مع أهمية التوعية للعاملين بكيفية مواجهة فيروس كورونا.



وتابع الشورة: "يعتبر أبرز هذه المزارات السياحية هرم اللاهون الذى بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة 12، من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترا على مشارف مدينة اللاهون (بمحافظة الفيوم)، والتي تبعد 22 كيلومترا عن مدينة الفيوم. كان مكسوا بالحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 48 مترًا وطول قاعدته 106 متر ويقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية. عثر بداخله على الصل الذهبي الذي كان يوضع فوق التاج الملكى".


اكتشفت بجوار الهرم مصطبة مقبرة الأميرة سات حتحورات أيونت ومقبرة مهندس الهرم إنبى في الجنوب و8 مصاطب كانت مقابر لأفراد الأسرة المالكة، وفي منطقة الهرم توجد جبانة اللاهون ومدينة عمال اللاهون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لكل اسم حكاية.. مسلة سنوسرت.. أقامها الملك تخليدا للزراعة في الفيوم

وفد من دارسي الآثار الهولنديين في حجرة الدفن بهرم اللاهون

هرم اللاهون يحتضن وفدا من دارسى المصريات البريطانيين.. صور

أقدم بناء حجري في التاريخ.. انتهاء ترميم هرم سقارة المدرج وافتتاحه خلال أسابيع.. صور

وفد ألمانى يزور حجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون

فوج إسباني يزور حجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم

ترشيحاتنا

أمريكا تعلن عن جهاز يكشف الإصابة بـ كورونا خلال 45 دقيقة

تعرف على أسباب خروج الماء من عادم سيارتك

بسبب كورونا.. خطة طارئة لإنقاذ الدوري الإنجليزي من الإلغاء

دوري أبطال أفريقيا.. كورونا يعمق جراح الأهلي والزمالك

أصيب أثناء فحص المرضى .. تفاصيل رحلة علاج طبيب مصري قهر كورونا

في لمح البصر.. تخلصي من السعال الجاف بنوع مهمل من التوابل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن شرائها.. الطعمية تنقل فيروس كورونا

لعشاق الكوفي.. طريقة عمل القهوة الفرنسية بالبندق

أسعار سيتروين citroen في مصر لشهر مارس.. صور