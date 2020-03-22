بسبب كورونا.. غلق المناطق الأثرية المفتوحة بالفيوم

أعلن سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم أنه تقرر غلق المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة فى الفيوم وهى هرم هوارة- هرم اللاهون- معبد مدينة ماضى – كوم اوشيم- قصر قارون، اعتبارا من الاثنين 23 مارس وحتى 31 مارس الحالى.





وأضاف أن هذا القرار يأتى فى ضور قيام وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على العاملين بالمناطق والزائرين مع أهمية التوعية للعاملين بكيفية مواجهة فيروس كورونا.