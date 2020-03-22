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رياضة

لتدبير سيولة مالية.. برشلونة يسعى للتخلص من جريزمان

الأحد 22/مارس/2020 - 11:00 ص
جريزمان وميسي
جريزمان وميسي
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محمد السعيد
يسعى نادي برشلونة الإسباني للتخلص من مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي برشلونة يخطط لتدعيم الفريق بصفقات قوية، خلال الصيف المقبل، لكن دون إنفاق مبالغ ضخمة، بسبب الأزمة الماضية التي يعاني منها النادي، بعد تجميد النشاط الرياضي، في إسبانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة برشلونة على استعداد لبيع أنطوان جريزمان خلال الصيف المقبل، مقابل 100 مليون يورو، لتوفير سيولة مادية للنادي، لإبرام الصفقات.

وأوضحت أن جريزمان جاء برشلونة من الباب الخلفي، لأن غرفة خلع الملابس كانت ترى أنه ليس الأنسب للفريق، ولكنها تقبلت وجوده، للمساعدة في تحقيق الانتصارات.

وكان جريزمان انضم إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما قامت إدارة البلوجرانا بدفع الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر  بـ 120 مليون يورو.
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