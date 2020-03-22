تعرف على كيفية حماية سيارتك من الصدأ

يهتم أصحاب السيارات بجعل سياراتهم أكثر جاذبية ويفضلون الحفاظ على طلائها الأصلي لأنه يزيد من قيمتها، خصوصا عند إعادة البيع لابتعاد بعض المشترين عن السيارات التي أعيد طلاؤها لخوفهم من تعرض سياراتهم لحوادث.
يبدأ تكون الصدأ بشكل عام عند تعرض الطلاء الأصلي لصدمة شديدة وخدوش ناتجة عن احتكاكات، والتي تتفاعل مع المياه، لذا يجب عليك معالجة الخدوش والأضرار الصغيرة التي تلحق بالطلاء الخارجي للسيارة.
ونستعرض في هذا الموضوع أكثر الأمور المزعجة لمالكي السيارات وهو الصدأ، لأنه ينتشر كالنار في الهشيم ويلتهم هيكل السيارة، لذا سنقدم لكم أبرز المعلومات عنه وطرق انتشاره وكيفية تفاديه.
يبدأ تكون الصدأ بشكل عام عند تعرض الطلاء الأصلي لصدمة شديدة وخدوش ناتجة عن احتكاكات، والتي تتفاعل مع المياه، لذا يجب عليك معالجة الخدوش والأضرار الصغيرة التي تلحق بالطلاء الخارجي للسيارة.
إذا كنت تعتقد أن غسيل سيارتك بشكل دوري يجعلها تصدأ، فأنت بالطبع مخطئ لأن الصدأ ينتج تحت الأوساخ وتجمعات الأتربة لأن السيارة بطبيعة الحال تسير في الشارع ويتجمع بها الغبار والماء الذي يكون الطين، فعند وجود هذه العناصر يبدأ الصدأ في الظهور، لذا يجب غسيل السيارة بشكل صحيح ودوري والمحافظة عليها نظيفة طوال الوقت.
هناك اعتقاد شائع أن ركن السيارة في الجراج خصوصا ليلا، يحافظ على طلائها، ولكن على العكس تماما الصدأ يبدأ عمله في الأماكن الأكثر رطوبة، فيجب عليك ركنها في مكان جيد التهوية.