تعرف على كيفية حماية سيارتك من الصدأ

يهتم أصحاب السيارات بجعل سياراتهم أكثر جاذبية ويفضلون الحفاظ على طلائها الأصلي لأنه يزيد من قيمتها، خصوصا عند إعادة البيع لابتعاد بعض المشترين عن السيارات التي أعيد طلاؤها لخوفهم من تعرض سياراتهم لحوادث.





ونستعرض في هذا الموضوع أكثر الأمور المزعجة لمالكي السيارات وهو الصدأ، لأنه ينتشر كالنار في الهشيم ويلتهم هيكل السيارة، لذا سنقدم لكم أبرز المعلومات عنه وطرق انتشاره وكيفية تفاديه.









يبدأ تكون الصدأ بشكل عام عند تعرض الطلاء الأصلي لصدمة شديدة وخدوش ناتجة عن احتكاكات، والتي تتفاعل مع المياه، لذا يجب عليك معالجة الخدوش والأضرار الصغيرة التي تلحق بالطلاء الخارجي للسيارة.