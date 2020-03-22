ما العمر الافتراضي لسيارتك وكيف تطيله

نتساءل دائما عن عمر محرك السيارة الافتراضي وهل يمكن أن يستمر مدى الحياة؟ وكما نعلم جميعا لا يوجد شيء على الإطلاق يستمر مدى الحياة، وبالطبع محرك سيارتك أيضا، ولكن تستطيع أن تطيل عمره الافتراضي لسنوات طويلة قد تصل إلى 50 عاما.







وأكد خبراء السيارات في ألمانيا أن العمر الافتراضي للمحرك يمكنه الاستمرار في العمل ويقطع مسافة تصل إلى مليون كيلو متر، ولكن في حال الاهتمام به وصيانته بشكل دوري ووضع لزوجة الزيت المناسبة والقيادة بشكل انسيابي دون عنف أو تحميل زائد على المحرك.





