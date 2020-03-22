ما العمر الافتراضي لسيارتك وكيف تطيله

نتساءل دائما عن عمر محرك السيارة الافتراضي وهل يمكن أن يستمر مدى الحياة؟ وكما نعلم جميعا لا يوجد شيء على الإطلاق يستمر مدى الحياة، وبالطبع محرك سيارتك أيضا، ولكن تستطيع أن تطيل عمره الافتراضي لسنوات طويلة قد تصل إلى 50 عاما.
وأكد خبراء السيارات في ألمانيا أن العمر الافتراضي للمحرك يمكنه الاستمرار في العمل ويقطع مسافة تصل إلى مليون كيلو متر، ولكن في حال الاهتمام به وصيانته بشكل دوري ووضع لزوجة الزيت المناسبة والقيادة بشكل انسيابي دون عنف أو تحميل زائد على المحرك.
كما يجب دائمًا ملاحظة حالة المحرك والإشارات التي يرسلها إليك، سواء كانت على صورة خروج صوت أو رائحة غير طبيعيين، أو حال ارتفعت حرارته أو إنارة لمبة فحص المحرك، حيث يجب على الفور التوجه بالسيارة لمركز صيانة متخصص لاكتشاف المشكلة وعلاجها.
إذا كنت تريد زيادة العمر الافتراضي لمحرك سيارتك، يجب تغيير جميع القطع المتهالكة والفلاتر والزيوت بانتظام، وفي حال ظهور أي مشكلة أو عطل تقوم بمعالجته على الفور، ويجب أن تبتعد عن القيادة المتهورة، والتسارع والإبطاء المتكرر، وسحب أوزان ثقيلة، حيث إنها جميعًا سلوكيات خاطئة تؤثر على عمر المحرك الافتراضي.