AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على الفرق بين بنزين 92 وبنزين 95.. وأيهما أفضل لسيارتك

الأحد 22/مارس/2020 - 07:09 م
الفرق بين بنزين 92
الفرق بين بنزين 92 و بنزين 95
Advertisements
اشرف عطية

عند دخولك محطات تزويد الوقود في أي مكان حول العالم تجد مضخات مدونا عليها بنزين 95 وأخري 92 فتقع في حيرة من امرك ما الفرق بينهما و ما هو الافضل لسيارتك وماذا تعني الارقام سواء 92 او 95 ؟.. في السطور الاتية سنجيب عن كل هذه التساؤلات.

 

الأرقام المدونة علي مضخات الوقود سواء 92 او 95 او 80 و غيرها من الارقام التي تختلف من بلد لآخر تعني نسبة الأوكتان الموجودة في الوقود التي تساعد على سرعة احتراق البنزين داخل المحرك لإعطائه القوة اللازمة لتحريك السيارة.


يجب عليك اتباع الارشادات المدونة علي السيارة و ستجد علي غطاء التانك او مدونة علي قائم السيارة او في كتيب الارشادات او الكتالوج الخاص بالسيارة فكل ماركة و كل موديل ينصح باستخدام نوع وقود معين و يجب عليك الالتزام به.


إن كانت سيارتك قديمة نوعا ما او ذات محرك تقليدي لا يعتمد علي الحقن الاليكتروني او ما يسمي الانجيكشن فيمكنك استخدام وقود من اول رقم 90 و ان كانت حديثة بعض الشيء و تعتمد علي نظام الحقن الاليكتروني فيفضل استخدام من اول رقم 92 اما ان كانت ذات شاحن توربيني و يوجد بها تيربو فلا يمكنك استخدام بنزين اقل من 95 . 


أما اذا كانت سيارتك رياضية وبها محرك توربيني كبير وتود الاستفادة المثلي من طاقة السيارة، فيجب عليك استخدام بنزين 98 لانه يحترق اسرع ويعطي المحرك أفضل كفاءة ممكنة .


بنزين 98 يعتبر خاليا من الشوائب تمامت ولا يوجد به نسبة رصاص سوي 2% مما يعني اداء افضل علي الطرق الطويلة و استهلاك أقل لانه كلما زادت نسبة الشوائب و الرصاص نفد الوقود اسرع من البنزين الخالي من الرصاص فتجد من يضع بنزين 95 يحافظ علي كفاءة المحرك ويبقي مدة اطول داخل السيارة ومن ثم يصبح أوفر .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 أشياء تؤثر على أداء موتور عربيتك.. خلى بالك منها

نصائح هامة لاختيار زيت المحرك المناسب للسيارة ومعنى أرقام اللزوجة .. فيديو

كيف تعرف البنزين المغشوش وتتخلص منه داخل سيارتك

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف موقفه بعد إصابة مدرب حراس مرمى بفيروس كورونا.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد .. اعرف سعر عيار 21

سموحة يزف بشرى سارة للعاملين بالنادي

الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية للمواطنين عن فيروس كورونا.. فيديو

سر عدم انتشار الأوبئة في العصر الفرعوني.. ولماذا كان المصريون أكثر الشعوب صحة؟

بهوت شورت منقط.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة وأنيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهوت شورت منقط.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة وأنيقة

بتصميم خيالي.. جينيسيس تطرح genesis g80.. صور

قائمة أسعار جيلي geely لشهر مارس .. صور