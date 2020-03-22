تعرف على الفرق بين بنزين 92 وبنزين 95.. وأيهما أفضل لسيارتك

عند دخولك محطات تزويد الوقود في أي مكان حول العالم تجد مضخات مدونا عليها بنزين 95 وأخري 92 فتقع في حيرة من امرك ما الفرق بينهما و ما هو الافضل لسيارتك وماذا تعني الارقام سواء 92 او 95 ؟.. في السطور الاتية سنجيب عن كل هذه التساؤلات.





الأرقام المدونة علي مضخات الوقود سواء 92 او 95 او 80 و غيرها من الارقام التي تختلف من بلد لآخر تعني نسبة الأوكتان الموجودة في الوقود التي تساعد على سرعة احتراق البنزين داخل المحرك لإعطائه القوة اللازمة لتحريك السيارة.





يجب عليك اتباع الارشادات المدونة علي السيارة و ستجد علي غطاء التانك او مدونة علي قائم السيارة او في كتيب الارشادات او الكتالوج الخاص بالسيارة فكل ماركة و كل موديل ينصح باستخدام نوع وقود معين و يجب عليك الالتزام به.





إن كانت سيارتك قديمة نوعا ما او ذات محرك تقليدي لا يعتمد علي الحقن الاليكتروني او ما يسمي الانجيكشن فيمكنك استخدام وقود من اول رقم 90 و ان كانت حديثة بعض الشيء و تعتمد علي نظام الحقن الاليكتروني فيفضل استخدام من اول رقم 92 اما ان كانت ذات شاحن توربيني و يوجد بها تيربو فلا يمكنك استخدام بنزين اقل من 95 .





أما اذا كانت سيارتك رياضية وبها محرك توربيني كبير وتود الاستفادة المثلي من طاقة السيارة، فيجب عليك استخدام بنزين 98 لانه يحترق اسرع ويعطي المحرك أفضل كفاءة ممكنة .





بنزين 98 يعتبر خاليا من الشوائب تمامت ولا يوجد به نسبة رصاص سوي 2% مما يعني اداء افضل علي الطرق الطويلة و استهلاك أقل لانه كلما زادت نسبة الشوائب و الرصاص نفد الوقود اسرع من البنزين الخالي من الرصاص فتجد من يضع بنزين 95 يحافظ علي كفاءة المحرك ويبقي مدة اطول داخل السيارة ومن ثم يصبح أوفر .

