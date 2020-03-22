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استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات الأسبوع.. ثبات الدولار عند 15.68 جنيه للشراء.. وجرام الذهب يسجل 672 جنيها لعيار 21 الأوسع انتشارا

الأحد 22/مارس/2020 - 11:34 ص
ذهب ودولارات وعملات
ذهب ودولارات وعملات
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قسم الاقتصاد
  • سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 22-3-2020
  • استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأحد 22 مارس 2020 أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الأحد 22 مارس 2020، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد، شراءً 15.68 جنيه، وبيعا 15.78 جنيه.


سعر اليورو​
بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الأحد، شراءً 16.68 جنيه، وبيعا 17.09 جنيه.


سعر الجنيه الاسترليني​
أما الجنيه الاسترليني​ اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 17.89 جنيه، وبيعا 18.82 جنيه.


الفرنك السويسري​
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأحد، شراءً 15.83 جنيه، وبيعا 16.19 جنيه.


سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 14.09 جنيه، وبيعا 14.43 جنيه.


سعر اليوان الصينى
سجل اليوان الصينى اليوم، الأحد، شراءً 2.20 جنيه، وبيعا 2.23 جنيه.


على جانب آخر، استقر سعر الذهب في مصر بنهاية في مستهل اليوم، الأحد، ليسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة نحو 672 جنيها.


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 نحو  768 جنيها، وسعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 567 جنيها.


ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 إلى نحو 448 جنيها مقابل 443 جنيها.


وبلغ سعر أوقية الذهب 23.9 ألف جنيه، وكيلو الذهب لنحو 768 ألف جنيه، والجنيه الذهب بقيمة 5376 جنيها.

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