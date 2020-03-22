AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الكيلو يسجل 30 جنيها للكيلو.. استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-3-2020

الأحد 22/مارس/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد

استقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 22 مارس 2020، وتراوح سعر الكيلو ما بين 29 و30 جنيها للدواجن، أما أمهات الدواجن البيضاء فسجلت سعرا يتراوح ما بين 19 و20 جنيها للكيلو.


فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 10.75 جنيه إلى 16 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 4 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 1.25 جنيه.


وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح ما بين 35 و36 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 37 لـ 39 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 14 و15 جنيها.


ويبلغ الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء تصل إلى 99%.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

26 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم السبت 18-1-2020

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 19-1-2020

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 20 يناير 2020

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

27.5 جنيه للكيلو.. اسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 30-1-2020

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 1-2-2020

ترشيحاتنا

بعد توجيهات الرئيس.. تعرف على الفئات المستحقة للدعم بسبب كورونا

ابحث عنها.. ميزة جديدة من واتساب لمستخدميه بسبب كورونا

توقف عن شرائها.. الطعمية تنقل فيروس كورونا

أصيب أثناء فحص المرضى .. تفاصيل رحلة علاج طبيب مصري قهر كورونا

دوري أبطال أفريقيا.. كورونا يعمق جراح الأهلي والزمالك

كابتن الأهلي السابق يقدم نصائح لـ حسام عاشور بعد قرار الاستغناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن شرائها.. الطعمية تنقل فيروس كورونا

لعشاق الكوفي.. طريقة عمل القهوة الفرنسية بالبندق

أسعار سيتروين citroen في مصر لشهر مارس.. صور