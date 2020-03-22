الكيلو يسجل 30 جنيها للكيلو.. استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-3-2020

استقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 22 مارس 2020، وتراوح سعر الكيلو ما بين 29 و30 جنيها للدواجن، أما أمهات الدواجن البيضاء فسجلت سعرا يتراوح ما بين 19 و20 جنيها للكيلو.





فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 10.75 جنيه إلى 16 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 4 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 1.25 جنيه.





وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح ما بين 35 و36 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 37 لـ 39 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 14 و15 جنيها.





ويبلغ الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء تصل إلى 99%.