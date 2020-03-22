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الاتصالات: التخلص من الألواح المعدنية بطريقة آمنة.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، إنه يتم التخلص من المخلفات الإلكترونية بطريقة آمنة، كأجهزة إلكترونية قديمة أو ألواح إلكترونية بشكل يرعى حقوق البيئة والحفاظ على صحة المصريين، لافتًا إلى أنه يتم إقامة مشروع بتجميع الألواح وتفكيكها ومن ثم الاستفادة من المعادن الموجودة بها والتخلص منها بشكل آمن.

وأضاف وزير الاتصالات فى لقاء عبر سكايب، ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه جارٍ توسيع قاعدة الكوادر المدربة المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أنه جار تدريب عدد اكبر من الشباب على تقنيات وعلم تكنولوجيا المعلومات، موضحًا أنه فى عام 2019م تم تدريب 13 ألف مواطن على تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

وأكد ان المستهدف 20 ألف شاب خلال عام 2020م، مضيفًا أن التدريب يتم على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكافة أطيافها، والتدريب على أولويات تكنولوجيا المعلومات.

وتابع أن استخدام وسائل الدفع الرقمية آمنة تمامًا ويجب اتباعها فى الفترة الجارية، مضيفًا أنه تم التعاقد مع شركة فرنسية للكشف المبكر على أمراض القرنية وتآكلها للاستعانة بها فى المستشفيات المتخصصة.

وأوضح أنه جار استخدام الذكاء الاصطناعى فى التعرف على أماكن حقول القطن والقمح، والتعرف على الآفات الزراعية من خلال الطائرات بدون طائرات، والتعرف على النباتات المصابة ويتم رشها وبذلك يتم التقليل من الكيماويات الضارة للبيئة والصحة. 
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