علنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 233 حالة.





وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن مختبراتها أجرت ١٠٦ فحوصات مختبرية جديدة وأظهرت النتائج تأكيد تشخيص ١٩ حالة جديدة في بغداد و5 حالات بالرصافة وحالة واحدة في بغداد بالكرخ وحالتين في النجف وحالتين بمدينة الطب وحالة واحدة في كربلاء وحالة واحدة في المثنى وحالة واحدة في أربيل و٦ حالات في السليمانية.





وأكدت أنه تم تسجيل ٥ حالات شفاء جديدة في بغداد/ الكرخ، وتسجيل ٣ حالات وفاة في بغداد/ مدينة الطب؛ ليكون بذلك مجموع الإصابات الكلي ٢٣٣، ومجموع حالات الوفاة ٢٠ ومجموع حالات الشفاء 57 حالة.









وشددت الوزارة على وجوب التنفيذ التام لقراراتها ولجنة الأمر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠، داعية المواطنين والجهات المعنية كافة بالالتزام بالتعليمات مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.