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أخبار العالم

وزير الصحة الجزائري: دخلنا المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلن عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، اليوم الأحد أن بلاده دخلت المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن إعلان قرار الحجر الصحي العام يبقى من صلاحيات الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال بن بوزيد في تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم الأحد إن "الجزائر دخلت المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا، ويتعين علينا أن نحضر أنفسنا للأسوأ، وأخذنا احتياطاتنا منذ البداية".

وأضاف أنه ليس هناك نقص في المواد المتعلقة بمجابهة هذا الفيروس في المستشفيات الجزائرية، مطمئنا المواطنين بأن الكمامات متوفرة ولا داعي للقلق.

وأشار إلى أن معهد "باستور" حتى الآن هو الجهة الوحيدة المخولة لإجراء التحاليل، بخصوص فيروس كورونا، موضحا أن هذه التحاليل ستجرى قريبا في ولايتي قسنطينة (شمال شرق) ووهران (شمال غرب).

وأوضح أن لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا التي تم تشكيلها مؤخرا تصدر يوميا في الساعة الخامسة مساء بيانا حول الوضع، وتقوم اللجنة بإطلاع الرئيس عبد المجيد تبون على الحصيلة كل ساعتين، مشيرا إلى أنه تم منع مديري الصحة بالولايات من الادلاء بتصريحات لمنع التضارب في المعلومات.
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