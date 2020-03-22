تعليم المنيا : اليوم بدء بث الدروس لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية

بدأت مديرية التربية والتعليم بالمنيا اليوم الأحد عمل بث مباشر لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، عن طريق نخبة متميزة من المعلمين، بحيث يستطيع الطالب فيها التفاعل مع المعلم.





وأعلنت المديرية عن الخطوات التى يجيب على الطلاب القيام بها للتواصل مع المعلم عن طريق رفع يده إلكترونيا، وبذلك يسمح له المعلم بالسؤال على برنامج zoom الذى حددته المديرية ليكون منصة الطلاب .



