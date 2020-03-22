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محافظات

هل توجد إصابات بفيروس كورونا في الوادي الجديد.. الصحة تجيب

الأحد 22/مارس/2020 - 05:06 م
كورونا
كورونا
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منصور ابوالعلمين

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد أنه لم يتم تسجيل أية حالات إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا المستجد حتى الآن على مستوى المحافظة بالكامل ولم يتم استقبال أية حالات تعانى من أعراض الفيروس باستثناء حالات البرد العادية مؤكدا على جاهزية قسم العزل بمستشفى الصدر لاستقبال اية حالات والتعامل الفورى معها.


وقال محروس فى بيان،  إنه لا صحة لما يتم نشره من شائعات بشأن وجود أية إصابات بالفيروس داخل نطاق المحافظة مشيرا إلى أن المديرية تقوم بالمتابعة الفورية لأية حالات يتم استقبالها بالمستشفيات ويتم فحصها للتأكد من الأعراض التى تعانى منها وتقديم العلاج اللازم لها حتى تتماثل للشفاء .


وأضاف  أنه يجرى تنفيذ خطة الطوارئ ومواجهة الأزمات واستعدادات قطاع الصحة بالمحافظة للتعامل مع الأزمة من خلال تكثيف التوعية بطرق الوقاية ومكافحة العدوى وتجهيز كافة المستشفيات بالمستلزمات والأدوية والتجهيزات اللازمة

وجرى التوجيه بتكثيف حملات التفتيش الصيدلى والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية ومحاربة محاولات رفع الأسعار، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين بكافة فئاتهم من خلال المواد الإعلامية التى تحمل الإرشادات الصحية للوقاية ومكافحة المرض وتسجيلها على أسطوانات لتوزيعها على الطلاب بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم .


كما جرى التوجيه بتنفيذ نماذج محاكاة للأزمات وتدريب الفريق الطبى على كيفية التعامل معها بالإضافة إلى تفعيل التواصل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل المختلفة للإجابة على التساؤلات والرد على الشائعات.

 

وتم التوجيه أيضا بتشكيل لجان للمرور على الفنادق والشركات والمطارات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وإجراءات التعقيم والفحص.

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