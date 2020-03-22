العتبة في كوكب تاني رغم التحذيرات من كورونا.. فيديو وصور

على الرغم من تحذيرات الصحة العالمية والحكومة بالتزام المواطنين بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، إلا أن سوق العتبة والموسكى يكتظ بالمواطنين دون اي التزام أو مراعاة بالتحذيرات، ودون وعى لما يدور حولهم بشأن انتشار فيروس كورونا وأضراره وخطورته.





لم يعلم هؤلاء خطورة الموقف، ففرد واحد مصاب قادر على نقل العدوى إلى الآلاف بالفيروس دون أي التزام بتعليمات الحكومة المصرية، بجانب قدرته بالانتقال عن طريق الفم والعطس والسعال وبقائه لمدة كبيرة على الأسطح والملابس.



