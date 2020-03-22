في حال شفائه من كورونا.. ما هي خطة إدريس إلبا ؟ .. تفاصيل

كشفت صحيفة ذا ميرور البريطانية في تقرير لها، أن النجم البريطاني إدريس إلبا يخطط لافتتاح منتجع سياحي في موطنه الأم جمهورية سيراليون بغرب افريقيا.





وقالت الصحيفة البريطانية ان هذا المنتجع السياحي سيضم شواطئ خاصة ويتميز بالعديد من وسائل الترفيه الفاخرة في خطوة منه من اجل دعم السياحة في بلده الأم.





وأشارت ذا ميرور الى ان ادريس البا سيقوم بذلك في حال شفائه من فيروس كورونا الذي اصابه وأعلن يوم ١٦ عن اصابته.



