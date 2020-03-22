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فن

في حال شفائه من كورونا.. ما هي خطة إدريس إلبا ؟ .. تفاصيل

الأحد 22/مارس/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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شروق إبراهيم
كشفت صحيفة ذا ميرور البريطانية في تقرير لها، أن النجم البريطاني إدريس إلبا يخطط لافتتاح منتجع سياحي في موطنه الأم جمهورية سيراليون بغرب افريقيا.

وقالت الصحيفة البريطانية ان هذا المنتجع السياحي سيضم شواطئ خاصة ويتميز بالعديد من وسائل الترفيه الفاخرة في خطوة منه من اجل دعم السياحة في بلده الأم.

وأشارت ذا ميرور الى ان ادريس البا سيقوم بذلك في حال شفائه من فيروس كورونا الذي اصابه وأعلن يوم ١٦ عن اصابته.

وعلى صعيد اخر، كشفت عارضة الازياء سابرينا دورر عن اصابتها بفيروس كورونا بعد إصرارها على البقاء بجانب زوجها ادريس البا من اجل رعايته وهو ما نتج عنه اصابتها بكورونا.
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